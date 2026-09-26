Absueltos de formar una red de trata de mujeres en Burgos y Ourense

La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto a los ocho acusados de formar una organización criminal que captaba a mujeres en Colombia para obligarlas a prostituirse en España. La Fiscalía defendió en el juicio que aprovechaban la situación de vulnerabilidad de las mujeres para traerlas al país con la excusa de proporcionarles un trabajo. Una vez llegaban, señalaba el Ministerio Público, tenían que ejercer la prostitución en la provincia burgalesa y en Carballiño para pagar la deuda contraída por el viaje.

Sin embargo, la acusación se diluyó en el juicio en los dos testimonios clave. La primera de ellas no apareció en la Audiencia de Burgos y está ilocalizable y la declaración de la segunda no fue tenida en cuenta por los magistrados como prueba de cargo debido a las contradicciones con las que prestó en fase de instrucción.

Al respecto, en una declaración indicó que los clientes le daban a ella el dinero y se lo entregaba posteriormente a una tercera persona, pero en otra señaló que el servicio no se lo abonaban a ella. En cuanto a las agresiones, en fase de instrucción aseguró que una mujer le pegó en un piso antes de comenzar a prostituirse y luego en el plenario señaló que no la había agredido. Tampoco coincidió al señalar a la persona que había contactado con ella cuando se encontraba en Colombia.

“Existen contradicciones evidentes en aspectos esenciales como la forma de captación en el país de origen, el supuesto engaño en relación a la oferta de trabajo, en la supuesta deuda asumida, en el supuesto control que ejercían sobre ella las acusadas”, señala la sentencia.

Las otras dos testigos afirmaron haber pagado sus billetes a España, por lo que no contrajeron ninguna deuda y además defendieron que no fueron forzadas a ejercer la prostitución.

Por su parte, los investigados en sus declaraciones ante los magistrados se desvincularon firmemente del negocio de captación de mujeres para que ejerciesen la prostitución en España. Todos relataron que enviaban dinero a Colombia para ayudar a sus familias, el cual conseguían trabajando en empleos legales: cuidado de personas mayores, jardinería o en un supermercado.

De esta forma trataron de justificar que no existió un blanqueo de capitales, sino una intención de ayudar a madres, padres o hijos.

La Audiencia Provincial de Burgos absolvió a los ocho acusados de los delitos que se le imputaban: pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual (en concurso con prostitución coactiva o explotación lucrativa), favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales, amenazas y maltrato de obra.