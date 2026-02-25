Acisclo Manzano inaugura en Santiago su homenaje al maestro Mateo

El Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela acoge desde este martes la exposición del artista ourensano Acisclo Manzano “Bosquexos para Mateo”, en la que rinde tributo al maestro Mateo y a su Pórtico da Gloria. Se trata de una muestra compuesta por 50 piezas, entre las que se combinan bocetos y esculturas, todas ellas inspiradas en la entrada occidental de la catedral románica que preside la plaza del Obradoiro, en la capital gallega.

En el acto de inauguración participaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. El artista ourensanos ejerció de guía por la exposición y les mostró las piezas más especiales de su trabajo, con el que pretende “render tributo” al Pórtico da Gloria, eso sí, “sen pretender superalo”.

Rueda ensalzó así la figura y “generosidad” del artista ourensano, un “enorme escultor que es universal pero sobre todo es gallego”, y animó a visitar la muestra. El presidente destacó el valor de la cultura como “motor de Galicia” a nivel social y económico, e hizo hincapié en que el sector está llamado a tener un “papel protagonista” en el Xacobeo 2027 y avanzó que la Xunta ya trabaja en preparar un Ano Santo “histórico”.

Por su parte, el jefe del legislativo se refirió al trabajo de Acisclo como “a demostración de que a arte galega non é unha herdanza pechada, senón unha magnífica cadea de continuidade”. En su intervención, Santalices destacó que la recreación que hace el autor de varias figuras del Pórtico de la Gloria es un ejercicio de fidelidad creadora que requiere conocimiento histórico, sensibilidad artística y una extraordinaria capacidad escultórica. “Solo quien entiende profundamente el espíritu del románico puede dialogar así con el maestro Mateo”, añadió.

Además, el presidente del Parlamento gallego reafirmó el compromiso de la Cámara con la cultura como expresión mayor de nuestra identidad colectiva. La muestra de Acisclo Manzano se podrá visitar en Santiago de Compostela a lo largo de los próximos cuatro meses, después podrá ser repartida por toda Galicia, ya que será cedida, en su totalidad, a la Consellería de Cultura.