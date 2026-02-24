Oda al Pórtico da Gloria con la firma de Acisclo

Foi como se estivese traballando no taller do mestre Mateo”. Así recuerda Acisclo Manzano el 2025, un año en el que se entregó en cuerpo y alma a la exposición que inaugura esta tarde en el Museo das Peregrinacións de Santiago, situada en la céntrica de Praza das Praterías compostelana. Compuesta por medio centenar de piezas, la muestra busca rendir homenaje al escultor del siglo XII, creador del Pórtico da Gloria.

Es precisamente esa obra arquitectónica la que inspira la exposición. “Fixen alguns bocetos e algunhas pezas inspiradas no Pórtico, non coa intención de superalo, senón máis ben para render tributo a esta gran xoia”, explica el artista ourensano, que quiere dejar claro que el maestro Mateo “é insuperable, está á altura dos máis grandes escultores”.

Acisclo considera que sus creaciones son capaces de “chegar ao pobo e contar unha gran historia, pese a ser estáticas”. En este sentido, espera, con modestia, que su muestra sea capaz de transmitir tan solo una pequeña parte de esa “maxia”.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presidirá el acto que arrancará a las 17,30 horas, abriendo así las puertas a un viaje compuesto por réplicas de las partes que conforman la tan reconocida entrada occidental de la catedral románica. “Apóstolos, músicos, todos teñen o seu espazo nesta exposición”, asegura Acisclo. La muestra se podrá visitar a lo largo de los próximos cuatro meses y después podrá ser repartida por toda Galicia, ya que será cedida, en su totalidad, a la Consellería de Cultura.

Exposicións temáticas

Aunque aún no ha inaugurado este espacio que homenajea al maestro Mateo, el artista ourensano ya está pensando en sus siguientes trabajos. “Agora estou xubilado e quero facer exposicións temáticas, teño xa pensada unha en Lugo en honor á capela da Nosa Señora dos Ollos Grandes e outra en Vigo no Museo do Mar”, avanza.