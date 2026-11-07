Acuchilla en la cara a un hombre a los Vinos por “una venganza”

Manuel G.L. (60 años) recibió 26 puntos de sutura tras ser atacado sorpresivamente con un arma blanca en la cara mientras se encontraba en la puerta de un local de kebabs en el casco viejo de la ciudad en la madrugada del viernes. A pesar de la envergadura de la herida, que estuvo a punto de alcanzarle la vena yugular, el presunto agresor ha quedado en libertad y sin ningún tipo de medida cautelar tras pasar a disposición judicial tras ser detenido por la Policía Nacional poco tiempo después de la agresión. La Fiscalía no solicitó medidas cautelares, aunque el presunto autor quedó investigado en un delito de lesiones, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El suceso se produjo a las 03,30 horas de la madrugada del 6, a la entrada de un establecimiento situado en la Rúa do Paxaro. Manuel se encontraba de pie en el quicio de la puerta cuando el atacante apareció súbitamente y le rajó el rostro con un objeto provisto de una cuchilla tipo cúter. La agresión se ejecutó a traición, sin mediar palabra alguna antes del impacto y sin que existiera provocación previa por parte del agredido. “Se acercó, me agarró por el cuello, me cortó y se marchó; estaba enfadado”, aseguró Manuel a este diario en la mañana de ayer. Todo apunta a que el detonante del apuñalamiento fue una venganza personal. El denunciante reconoció de inmediato a su agresor, al que describió ante las autoridades como una persona altamente conflictiva, conocido como Edy. De hecho, admitió conocerlo de altercados previos, habiendo llegado a las manos con él hasta en cuatro ocasiones en el pasado. La última esa misma noche en la Praza do Correxidor. “Se metió conmigo y me dio con un bastón así que nos pegamos y tuvieron que separarnos en el suelo”, aseguró

Relacionado Agrede con un cuchillo a una mujer en presencia de sus dos hijas pequeñas en el barrio de San Francisco

El caso cuenta con el inconveniente añadido de que no existen cámaras de seguridad en el lugar que hayan podido grabar los hechos. Tras la brutal agresión, varias personas que se encontraban en la zona acudieron en auxilio de la víctima hasta que se personaron los agentes de la Policía Nacional y una ambulancia. Los servicios de emergencia trasladaron a Manuel de urgencia al CHUO, donde los médicos lograron estabilizar el profundo corte, emitiendo el correspondiente parte facultativo que acredita las graves lesiones sufridas. El denunciante asegura que está dolorido en la cara, pero que la herida no reviste gravedad.