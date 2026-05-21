Acusado de estrellar su Porsche en Ourense por ir ebrio: "No estaba familiarizado con él"

Hacía poco tiempo que Daniel F.A. había comprado un Porsche Cayman, un coche que, según explicó, cuesta unos 100.000 euros y a él le hacía mucha ilusión tener. Sin embargo, la alegría fue breve, ya que la madrugada del 3 de febrero de 2024 tuvo un accidente con él cuando circulaba por Juan XXIII, en Ourense.

Hasta el lugar, se desplazó la Policía Local. Una de las agentes indicó este miércoles en el Penal 2 que el conductor dio en la prueba de alcoholemia 0,51 miligramos por litro de aire espirado, pero el acusado negó que la presencia de alcohol influyese en el accidente.

Al respecto, aseguró que se encontraba en perfectas condiciones para conducir e indicó que en la hora anterior al accidente solo había bebido una cerveza. También negó que circulase rápido: “Como mucho iba a 35 o 40 kilómetros por hora”. El Porsche acabó impactando contra una jardinera.

El acusado aludió a la falta de experiencia que tenía manejando este vehículo. “Entre el poco uso que le daba al coche y lo nuevo que era no estaba familiarizado con la manera de conducción”, relató. Además, también mencionó que había un cambio de rasante y que justo había pasado un camión de limpieza que mojó la calle.

La agente de la Policía Local explicó que visionaron las cámaras y que el vehículo hizo una trayectoria “totalmente recta”, en vez de coger la curva a la derecha. En su experiencia, entiende que la conducción del acusado estaba afectada.

La Fiscalía solicita que Daniel F.A. sea condenado al pago de una multa de 1.440 euros y a un año y un día de privación de conducir vehículos a motor.