Acusado de robar a punta de navaja un móvil de la Cruz Roja en Ourense

La Fiscalía solicita tres años y medio de prisión para Diego A., al que acusa de un robo con intimidación a punta de navaja. Los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de agosto de 2022, en la calle del Paseo de Ourense. El acusado, según la acusación pública, empujó por la espalda a un hombre, el cual cayó al suelo.

Siguiendo con su objetivo, esgrimió una navaja y se apoderó de una mochila marca Sansonite que contenía diversa documentación y un teléfono móvil, valorado en 455 euros y propiedad de la Cruz Roja. El juicio se celebrará en el Penal 2 en abril tras no haber acuerdo entre las partes.

Robo de un extintor

Tampoco hubo conformidad en la vista preliminar por el robo de un extintor en el colegio Padre Crespo, ubicado en Xunqueira de Ambía, en agosto de 2022, cuando el centro estaba cerrado por las vacaciones de verano. La Fiscalía señala en su escrito que Lucía R.V., accedió al interior acompañada con dos menores de edad tras forzar una puerta lateral. Una vez dentro, los menores habrían golpeado las cámaras de seguridad con un extintor mientras la mujer los iluminaba con el móvil.

Tras ello, el Ministerio Público señala que se apropiaron del citado extintor y abandonaron el centro. Por estos hechos, la acusación solicita para Lucía R.V. una condena de 15 meses de prisión por un delito de robo con fuerza y una multa de 2.880 euros por daños.

Además, pide que indemnice al centro escolar, solidariamente con los menores, en 1.302 euros por el perjuicio causado.