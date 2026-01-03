El adiós de la ORA sume a la ciudad de Ourense en la confusión

La primera jornada laboral en la que Ourense no dispuso de aparcamientos regulados se caracterizó por la confusión, la desinformación y el silencio. Pese a la publicación de un vídeo en redes sociales por parte del alcalde, Gonzalo Jácome, anunciando la desactivación de los postes de cobro para el estacionamiento limitado, fueron varios los conductores que en la jornada de viernes pudieron comprobar que seguían operativos en varios puntos de la ciudad, y admitían monedas, por lo que intentaron, sin éxito, obtener un ticket de aparcamiento.

En otros casos, vecinos consultados por La Región manifestaban que los postes lucían indicaciones de “averiado”, sin mayores añadidos, lo cual generó dudas sobre la idoneidad de marcar su estacionamiento y arriesgarse a una posible sanción, lamentando que no se haya informado más en detalle sobre cuáles son sus derechos y deberes a partir de ahora, y mostrando su temor ante la posibilidad de que algunas plazas en superficie queden bloqueadas por coches que permanezcan estacionadas más tiempo que el recomendable.

La situación de incertidumbre se convierte en indignación en el caso de aquellas personas que empleaban la aplicación móvil para registrar su tiempo de estacionamiento. No fueron pocos quienes intentaron emplearla ayer, registrando los consiguientes problemas, o que señalaban que nadie se ha puesto en contacto con ellos para indicarles cómo recuperar los fondos consignados para el pago electrónico, ahora inservibles desde la supresión del 31 de diciembre.

Territorio desconocido

El propio alcalde contribuyó a acrecentar la situación de incertidumbre al reconocer oficialmente que desconoce las consecuencias de la supresión. “Lémbrame a cando en Alemaña quitaron a economía regulada. Cando preguntaron que ía pasar, dixeron: realmente non o sabemos”, indicó a través de un comunicado oficial del Concello.

El regidor insistió una vez más en que la regulación estaba obsoleta, pues el sistema “se convertera nun parking de superficie máis que nunha zona regulada”, y manifestó a continuación que “o que vai pasar agora é que paulatinamente iremos habilitando máis zonas de carga e descarga. o que non poden facer os coches é estar subíndose ás beirarrúas e provocar o caos”. Por último, manifestaba Jácome que la nueva medida dirigirá a la gente hacia el transporte público, obviando de nuevo los muchos incidentes registrados por los constantes cambios en las líneas de autobús.

Ocurrencia y error

Los distintos problemas derivados de la supresión del aparcamiento regulado llegaron también a los grupos de la oposición que también se manifestaron en contra de esta medida, tildándola de “error” en el caso más generoso, y de “ocurrencia” en el más combativo.

“Vai provocar maiores dificultades de mobilidade na cidade, como se verá nas vindeiras datas, ao haber máis tráfico de axitación”, señalaba la portavoz del Partido Popular, Ana Méndez, para quien “tampouco é unha medida que favoreza economicamente ós veciños, porque o que antes pagaban os que querían aparcar, agora ímolo pagar todos independentemente de que teñamos coche ou non”.

“É unha medida populista, pero non efectiva”, añadía el portavoz municipal del BNG, Luis Seara, quien advertía de “maiores dificultades de mobilidade na cidade, como se verá nas vindeiras datas”.

Por su parte, desde el PSOE calificaron la propuesta de “unha ocorrencia propagandística cuxas consecuencias estamos sufrindo xa na rúa”, puesto que “elimínase a ORA sen crear aparcadoiros disuasorios, sen reforzar o transporte público e sen ofrecer ningunha solución real”.

