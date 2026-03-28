O Couto sigue bajando persianas: el bar Gaia cierra tras siete años de "risas, charlas interminables, brindis y música"

El barrio de O Couto vive una de sus semanas más amargas. Si hace apenas unos días los vecinos digerían la noticia de otras bajas históricas, hoy el paisaje de la Rúa Álvarez de Sotomayor, sobre el parque de O Couto, cuenta con otra persiana bajada. El Bar Gaia, ubicado en el número 7, ha anunciado el cese de su actividad tras siete años siendo el punto de encuentro de referencia en la zona.

Este cierre no llega solo, sino que se suma a una preocupante "reacción en cadena" en el comercio local. En los últimos días, el barrio ha visto cómo bajaban la persiana otros pilares de la vida cotidiana: la emblemática Peluquería Charo y el mítico Mesón do Manolo, además de un bar Moraima en la avenida de Portugal que sufrió, entre otras causas, los efectos de las eternas obras.

Un adiós desde el corazón

A través de un emotivo comunicado en su fachada, los responsables del Bar Gaia han querido despedirse con honestidad. "Tomar esta decisión no ha sido fácil y lo hacemos con mucho dolor", explican, tras siete años de "risas, charlas interminables, brindis y música".

La carta completa

El mensaje de la gerencia destaca que la clientela ha sido el verdadero motor del negocio: "Vosotros habéis sido el alma de Gaia y la razón por la que cada día tenía sentido levantar la persiana".

Con la desaparición del Bar Gaia, sumada a las de Charo y el Mesón do Manolo, O Couto pierde en un tiempo récord parte de su identidad social. Desde la propiedad del Gaia cierran su etapa con agradecimiento y serenidad: "Gaia se apaga, pero lo vivido con vosotros se queda para siempre".