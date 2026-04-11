Una conocida tienda de ropa cierra sus dos locales en Progreso tras 50 años en Ourense

Una emblemática firma de moda ha anunciado el cierre de sus dos establecimientos en Ourense, poniendo fin a una larga trayectoria comercial en la ciudad. Los locales, ubicados en los números 6 y 58 de la calle Progreso, lucen ya visibles carteles de “Liquidación por cierre”.

Se trata de la firma Emilio Iglesias, y aunque la marca cuenta con una historia que se remonta a más de medio siglo, su llegada a Ourense se produjo en 1987. Desde entonces, Emilio Iglesias acompañó a los ourensanos como un lugar habitual del comercio textil local.

Los establecimientos de Emilio Iglesias, cerca de echar el cierre | La Región

Nuevo cierre comercial

El cierre de estos dos establecimientos supone un nuevo golpe para el tejido empresarial en Ourense, que en las últimas semanas ha visto cómo numerosos negocios históricos han bajado la persiana.

Por el momento, los ourensanos pueden acudir a hacer sus últimas compras a Emilio Iglesias con precios reducidos.