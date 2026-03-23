La alergia primaveral: pacientes de riesgo, síntomas, tratamiento y cómo evitarla

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) asegura que esta primavera será especialmente intensa en España, con niveles de polen muy elevados. En Galicia, los niveles oscilarán entre leves y moderados, especialmente en Ourense y Lugo.

Según la SEAIC, las precipitaciones registradas en las últimas semanas han provocado en algunos momentos el denominado "efecto lavado", que reduce temporalmente la presencia de polen en el aire. Sin embargo, los expertos subrayan que estas lluvias también han favorecido el crecimiento de la vegetación y el desarrollo de las plantas, lo que se traduce, en general, en una primavera con niveles altos de pólenes.

¿Qué provoca la alergia primaveral?

Para muchos, la primavera termina convertida en un mal sueño de picor de garganta y ojos llorosos debido a la alergia, que es una respuesta del organismo ante una sustancia determinada. En la primavera, una de las sustancias más comunes de las que provocan estos cambios en el organismo aumenta su presencia, el polen. Este elemento se concentra en el ambiente durante esta estación, especialmente a lo largo de las semanas con menos precipitaciones, causa la gran mayoría de las alergias primaverales.

El coordinador de la Comisión de Comunicación de la SEAIC, Pedro Ojeda, ha explicado que los efectos del cambio climático están provocando que las temporadas de polinización ya no se limitan a la primavera y comienzan antes, lo que afecta tanto a las personas alérgicas como a aquellas con mayor riesgo de desarrollar alergias.

Síntomas comunes y pacientes de riesgo de la alergia en primavera

Existe un gran número de síntomas de la alergia primaveral, ya que esta dolencia afecta a partes muy distintas del cuerpo, de los pulmones a la nariz.

En cualquier caso, debe sosprechar que quizás sea alérgica o alérgico al polen cualquier persona que padezca conjuntivitis, picor en la nariz y congestión nasal, además de dificultad para respirar; si bien la lista de síntomas es aún más extensa e incluye también la tos frecuente y el picor en el paladar.

Entre las personas con mayor riesgo, destacan aquellas con asma o antecedentes de reacciones alérgicas graves, ya que presentan más posibilidades de sufrir exacerbaciones en primavera. En niños, las crisis pueden evolucionar con mayor rapidez y manifestarse principalmente como tos persistente, incluso sin sibilancias evidentes. Por otra parte, en personas mayores, la dificultad respiratoria puede confundirse con patologías cardiacas o pulmonares, retrasando el diagnóstico.

Consejos para aliviar la alergia primaveral

Si se sigue una pequeña lista de consejos, se reducirá el impacto de la alergia primaveral en el organismo. Como es lógico, se recomienda a la persona alérgica que mantenga cerradas las ventanas y puertas de casa, de forma que el polen no pueda entrar en la vivienda.

Asimismo, los expertos recomiendan ventilar el hogar solo por la mañana y por la noche, evitando mantener las ventanas abiertas durante todo el día, sobre todo en zonas altas donde el polen circula con más facilidad.

Lo mismo si se viaja en coche: debe hacerse sin bajar las ventanillas. Del mismo modo, será mejor secar la ropa dentro del hogar para que no quede impregnada de partículas de polen.

Además, hay un intervalo del día en el que, en la medida de lo posible, se debe evitar salir a la calle: de las 05,00 a las 10,00 de la mañana y de las 19,00 a las 22,00 de la noche. Y es que estas son las horas de mayor polinización. Lo mismo podría decirse para los días de viento, que provoca que el polen se desplace a mayor velocidad.

Sobre la práctica de ejercicio, se aconseja evitar hacerlo en parques y jardines durante los picos de polinización. "Si es necesario salir, se pueden utilizar mascarillas FFP2 y gafas de sol para reducir la exposición al polen", señala el coordinador de la Comisión de Comunicación de la SEAIC, Pedro Ojeda

Tratamientos para la alergia

Muchas personas desconocen la existencia de una vacuna para la alergia: se le denomina inmunoterapia. Consiste en administrar, ya sea por vía sublingual o subcutánea, el elemento que provoca la alergia (en este caso, el polen) en dosis cada vez mayores hasta un máximo. Este tratamiento, que puede durar varios años, llega a conseguir en algunos casos que la alergia desaparezca.

En cualquier caso, hay más maneras de tratar la alergia, como el uso de antihistamínicos, medicamentos empleados para aliviar los síntomas. Varios ejemplos de los antihistamínicos más utilizados son la cetrizina, la ebastina o la loratadina.

Para evitar que una alergia primaveral termine en una urgencia respiratoria, expertos recomiendan iniciar o ajustar el tratamiento preventivo antes del pico de polinización, así como consultar los niveles de polen y limitar actividades al aire libre en días de alta concentración.

Además, como los síntomas son tan variados, también hay tratamientos específicos para aplacar cada uno de ellos. Por ejemplo, para aliviar la congestión de la nariz, un spray nasal puede ayudar a que estos días sean más llevaderos. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que nunca es buen momento para automedicarse, tampoco en caso de sufrir la alergia primaveral, por lo que acudir al médico es siempre la primera opción.