No lo recuerdo con exactitud, pues el dolor rasgó la textura de aquellos destellos, pero una de las últimas indicaciones de mi padre fue que no hiciese el gilipollas. Es una promesa que contravine alevosamente durante el tiempo en que su físico se evaporó. Y ya son 23 lacerantes años en los que he cometido una retahíla de sandeces que le harán rechinar los dientes a la derecha de San Pedro. De algún modo estamos empatados. Durante los 16 años anteriores, yo le pedí ad nauseam que dejase de fumar y él contestaba, lacónicamente, que lo haría un día de estos. Y “un día de estos” se murió, otorgándome una defensa astral, que no merezco, de todas las tropelías de las que he salido indemne.

Las peticiones que depositamos en el buzón de los nuestros comparten una razón de ser: el auxilio. Las respuestas díscolas, calculan la distancia entre el propósito y el peligro para hacer, casi siempre, caso omiso a la admonición. Es un equilibrio entre la seguridad y el riesgo que encuentra en su exacto medio el aurea mediocritas aristotélico. Llegar a la meta sabiendo ponderar los límites. Retirarse triunfante pero, sobre todo, a tiempo.

Es lo que ocurre en la porfía entre Marc Márquez y su abuelo Ramón:

- Déjalo ya. Tienes para vivir. Búscate un trabajo tranquilo y la moto para otro.

- Una oportunidad más. Si va bien, gas. Si no, te haré caso. Colgaré el mono y ya está.

De quien descansa en la serenidad del éxito. De quien ya no ambiciona nada pues cuando todo se ha luchado, nada queda por confirmar.

La chance que reclamó Márquez era la enésima. De sus once operaciones, ocho han sido relativas al húmero derecho, a raíz del accidente de 2020. En una de sus remontadas, saltó por los aires en la curva tres de Jérez. Tras cuatro pasos por quirófano y retornos prematuros, en 2022, pulsó esa “oportunidad más”. En la Clínica Mayo de Rochester hicieron trizas su húmero para reconstruirlo como las cenizas del Fénix y volvió con sus cicatrices como aval: “¿Ves esto? No es por placer, es para ganar”.

El año pasado, Márquez recuperaba la corona 2.184 días después de su último mundial. En este 2026, llegó a la cifra mágica de los diez campeonatos, ocho en la categoría reina. Supera a Rossi, iguala a Agostini y ya no hay nadie en el horizonte. Desde esa atalaya donde las cabras lucen sus cuernos, Márquez, anunció tan solo cinco días después que lo dejaba. El abuelo Ramón descansa en paz.

Parar en la cumbre tiene algo de mística. Un efluvio de preeminencia de quien no necesita más ocasiones. De quien descansa en la serenidad del éxito. De quien ya no ambiciona nada pues cuando todo se ha luchado, nada queda por confirmar.

Rocky Marciano colgó los guantes en 1956 como el único campeón mundial de los pesos pesados invicto. Bill Russell se retiró en 1969 tras ganar su undécimo anillo de la NBA. Björn Borg dejó el tenis en 1983; tenía 26 años y 11 Grand Slams. En Atlanta 1996, tras conseguir su décima medalla olímpica, Carl Lewis abandonó el atletismo. Lorena Ochoa renunció al golf en 2010 siendo la número 1 mundial y con 27 títulos LPGA. Nico Rosberg se bajó del monoplaza en 2016, cinco días después de ser campeón mundial de Fórmula 1. Y con solo 25, la número 1 del tenis y ganadora de tres grandes, Ashleigh Barty, lo dejó en 2022.

Tras liderar la independencia y servir dos mandatos como presidente de Estados Unidos, George Washington se retiró a cultivar tabaco en su finca de Mount Vernon. Marc Márquez, que también podría haber gobernado de por vida, se va a su finca de Pozuelo con su novia Gemma Pinto y sus tres perros, Turco, Stitch y Shira. Y eso convierte en eterno lo que ya era inmortal.

@jesusprietodeportes