Alfredo Ramos, director de R: “Tener el 5G más potente sitúa a Ourense en una posición privilegiada”

Pregunta. Cuando hablamos hoy de innovación en la empresa, ¿de qué hablamos realmente?

Respuesta. Hoy, cuando hablamos de innovación, hablamos mucho más que de tecnología. Hablamos de una forma distinta de ver el negocio, de cuestionar procesos, de mejorar la manera en que trabajamos y de acercarnos a un cliente o clienta que espera soluciones más rápidas, más personalizadas y más fiables. La tecnología es el motor, pero la innovación real ocurre cuando transformamos cómo pensamos, cómo decidimos y cómo creamos valor. Innovar es, en esencia, cambiar la mirada.

P. ¿Qué tecnologías están generando ya un impacto real en eficiencia, productividad y competitividad?

R. La inteligencia artificial se ha convertido en la gran protagonista porque acelera decisiones, automatiza tareas y permite anticiparse. La conectividad también es clave. En Galicia lo estamos viendo con claridad: Ourense, junto con A Coruña y Vigo, está entre las primeras ciudades de España en disponer de la versión más avanzada de la tecnología móvil de quinta generación, lo que sitúa a la ciudad en una posición privilegiada para impulsar nuevos servicios digitales y modelos de negocio innovadores. A este avance se suman la nube soberana y la computación cercana, que permiten a las empresas gestionar y procesar datos con seguridad, control y una rapidez que ya cambia la forma de operar en sectores muy distintos. Son tecnologías que empiezan a tener impacto real en la productividad y en la eficiencia de las organizaciones.

P. ¿Cómo se puede medir de manera eficiente ese impacto?

R. La innovación debe medirse de manera sencilla y honesta. Se mide por la eficiencia que aporta -procesos más rápidos, menos errores, menos tiempos muertos-; por su impacto económico -ahorros directos y crecimiento del negocio-; y por la mejora de la experiencia de cliente y de empleado/a: calidad, satisfacción, tiempos de resolución. Si una iniciativa no mejora al menos uno de estos niveles, seguramente no es prioritaria.

P. ¿Dónde están aportando mayores beneficios?

R. Los beneficios más importantes están llegando por tres vías: la reducción de costes gracias a la automatización y la digitalización de procesos; el crecimiento de ingresos fruto de nuevos servicios digitales y de una personalización mucho más precisa; y la mejora de la experiencia de cliente, que hoy exige sencillez, rapidez y coherencia en todos los canales. Las empresas que combinan estos tres ámbitos son las que están acelerando de verdad.

P. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en esta transformación?

R. La inteligencia artificial es la gran palanca de cambio. Ya no es un concepto aspiracional: es una herramienta totalmente operativa. Permite generar informes en segundos, ofrecer atención continua con niveles crecientes de calidad, anticipar fallos críticos y mejorar procesos de principio a fin. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajamos, tomamos decisiones y servimos a clientes y ciudadanos.