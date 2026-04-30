Allegue mantiene 2027 como fecha de entrega de los pisos de Mariñamansa

La conselleira de Vivenda de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, visitó las obras de las 64 viviendas públicas que el Gobierno gallego construye en Cambedo da Raia, para conocer los avances de la promoción. Durante la inspección de los trabajos, la responsable autonómica aseguró que el ritmo de ejecución se mantiene según lo previsto, y la intención de la Xunta es entregar las llaves de los nuevos hogares a sus adjudicatarios a principios del año 2027, momento en el que la promoción entrará en la bolsa de vivienda pública en modalidad de alquiler.

Las labores se centran en las instalaciones y la tabiquería de las viviendas, atendiendo a un diseño que prioriza el aprovechamiento de la luz solar y el bajo consumo energético

Respecto al estado actual de los trabajos, la promoción se encuentra en un grado de ejecución en torno al 25-26%, de acuerdo con los cálculos de los constructores. La estructura de los cuatro bloques que componen el complejo está finalizada al 100%. Los operarios trabajan actualmente en los cerramientos y envolventes, con un 75% de la fachada principal ya ejecutada. En el interior, las labores se centran en las instalaciones y la tabiquería de las viviendas, atendiendo a un diseño que prioriza el aprovechamiento de la luz solar y el bajo consumo energético, tal y como recordó la conselleira durante la visita.

Demandantes registrados

O 40% destas vivendas serán para menores de 36 anos dos inscritos no rexistro de demandantes"

Sobre la fórmula de acceso a los futuros pisos, Martínez Allegue confirmó que estas viviendas se destinarán íntegramente al régimen de alquiler. “O 40% destas vivendas serán para menores de 36 anos dos inscritos no rexistro de demandantes”, aseguraba, añadiendo la importancia de facilitar el acceso a la juventud.

Para optar a uno de estos inmuebles, los solicitantes deben figurar en el Registro de Demandantes, no poseer otra vivienda en propiedad y estar empadronados o trabajar en el municipio de Ourense. Además, la Xunta ha incrementado recientemente los límites de ingresos permitidos para facilitar que un mayor número de familias puedan acceder a estas adjudicaciones.

Vivenda recordó, además, que continúa el desarrollo del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de O Escorial-Vinteún, donde se prevén más de 1.400 nuevas viviendas, siendo el 80% protegidas.

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