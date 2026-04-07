Alumnos de Enfermería reclaman en su formación “planificación y comunicación”

Alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense han remitido un escrito en el que reclaman mejoras en la organización de sus estudios, haciendo hincapié en la organización de las prácticas clínicas y en la comunicación con la dirección.

En el documento, los estudiantes exponen las dificultades que enfrentan debido a que los destinos de prácticas en las áreas de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras “se notifican con apenas una semana de antelación”. Esta circunstancia, señalan, “complica la gestión de alojamiento y transporte”. Además, solicitan un reparto más equitativo en los turnos rotatorios entre atención primaria y el hospital , y lamentan que la falta de tutores limite las plazas formativas.

Por otro lado, el escrito aborda la participación del alumnado en una actividad concreta celebrada en las termas de Outariz en abril de 2024. Según relatan, su asistencia tenía “carácter obligatorio” y, aunque algunos estudiantes pudieron haber sido informados de manera puntual, aseguran que “no se trasladó de forma general ni a través de canales oficiales la presencia de medios de comunicación ni la finalidad del acto”. En este sentido, piden que los criterios de asistencia sean uniformes, evitando diferencias entre los permisos otorgados para eventos de la Escuela y las exigencias de recuperación de horas ante ausencias por motivos personales.

Finalmente, el alumnado demanda una mayor concreción en los criterios de evaluación. Su objetivo final, recalcan, es invitar a una reflexión conjunta que garantice una formación sanitaria de calidad y unas condiciones justas.