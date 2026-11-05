El alza de los productos cárnicos dejará este año los magostos más caros

A las puertas de una nueva temporada de magostos, es momento de sacar la calculadora. Los ingredientes que componen la comida popular han experimentado variaciones, y pese al respiro que ofrece el producto estrella, la castaña, sus acompañantes han emprendido escaladas de hasta un 36%, lo que hace que un grupo de diez personas que esté preparándose para un magosto deban aportar este año en torno a 11,09 euros por comensal, lo que supone una subida de un 13,27% respecto al mismo magosto de 2025.

Según los datos consultados, el precio medio por un kilo de castañas es este año 4,92 euros (aunque, dependiendo de dónde se adquieran, puede llegar a pedirse 7,45 euros), lo cual supone un descenso del 10,12%. Es menor también el gasto en el kilo de panceta (8,15 euros este año frente a los 12,18 que costaba el año pasado). También se ahorran unos céntimos en el chorizo criollo, donde el kilo se sitúa en un precio medio de 7,93 euros.

Por la contra, hay dos fuertes subidas que lastran el plato a degustar. Por un lado, encontramos el chorizo rojo, que de un año a otro ha subido de precio 3,74 euros. La subida también afecta al ingrediente principal, los costillares, que alcanzan este 2026 un precio medio de 9,85 euros por kilo -un incremento de más del 36%-.

Volviendo al grupo modelo de diez comensales, estas variaciones implican que, si en 2025 cada uno debería aportar 9,79 euros para la celebración del magosto, este año tocarán a 11,09 euros por persona. A nivel grupal, ese grupo pagará 110,94 euros de media, un 13,27% más que en 2025.

Al plato de carne y castañas habría que sumar además el vino (que suele suponer 10 euros más por persona), o las raciones de pan o empanadas que también forman parte de las comidas populares. El precio de la empanada oscila entre los 10 y los 15 euros -según el peso de la pieza y el establecimiento donde se adquiera-, mientras que el pan de Cea se cobra entre los 2,49 y los 3,5 euros por pieza. Añadirlas al menú supondría a nuestros diez ficticios comensales 3,82 euros más para cada uno, elevando el coste total a los 149,11 euros aproximadamente. Un incremento interanual de 1,30 euros por cada uno de los participantes en el presunto magosto.

También los populares

Ante esta perspectiva, es posible que nuestro grupo modelo quisiera acudir a alguno de los magostos populares que se celebran en la ciudad y su entorno. Pero los pases también se han incrementado este año. Algunos, como el que se organiza en A Carballeira, o el impulsado por el Concello de Sandiás, mantienen precios populares de 5 y 8 euros respectivamente.

Lugares como Baños de Molgas o Barra de Miño llegan este año a los 12 y los 22 euros. El techo lo marca, por el momento, el magosto organizado por Ceboliño, donde un no socio deberá desembolsar 30 euros por participar. También debe tenerse en cuenta que estos magostos cuentan con animación infantil y musical, además de la comida.

El ticket medio en carnes de un magosto pequeño, por ejemplo, estaría entre 50-60 euros"

Con cita previa

Otra característica que se ha consolidado es el encargo previo. Alberto González, gerente de la Plaza de Abastos, explicaba que “el ticket medio en carnes de un magosto pequeño, por ejemplo, estaría entre 50-60 euros. En fruterías estaría sobre los 15 euros y después si quieren llevarse el queso para para el postre, sobre unos 20 euros a mayores”.

Por su parte, Camilo Álvarez, de la Asociación de Pasteleros y Panaderos de Ourense, indica que “bollos preñados, bica ou empanada é o que máis nos piden. En canto o pan, sempre agardan ó día antes ou no mesmo día. Se o magosto é a fin de semana, ata o mércores ou o xoves non empeza a xente a encargar. Aquí a xente encarga todo a última hora”.

Ambos han comprobado un ligero incremento de pedidos respecto al año pasado, pero creen que aún es pronto para anticipar si el impacto económico es superior.