"Si no me das dinero, la arranco y te corto por la mitad". Esa fue la advertencia que José Manuel B. L., de 50 años, lanzó a su propia madre mientras empuñaba una motosierra en la vivienda que ambos compartían en Trasmiras. Un episodio ocurrido en agosto de 2025 que se ha saldado ahora con una condena firme de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

La jueza le impone 60 días de trabajos comunitarios y dos años sin aproximarse a su progenitora

El suceso tuvo lugar al mediodía del 29 de agosto en la localidad de Abavides. Ante la negativa de la mujer a entregarle efectivo, el inculpado la amenazó primero de muerte y recurrió después a la herramienta para intimidarla, provocándole una crisis de ansiedad que requirió asistencia médica en un centro de salud.

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Tan solo dos días después de la agresión verbal, el Juzgado de Xinzo ya había dictado una orden de protección cautelar para salvaguardar a la mujer durante la tramitación de la causa. Aunque el procesado contaba con antecedentes penales, estos no resultaron computables a efectos de reincidencia. Tras un acuerdo de conformidad en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, José Manuel aceptó los servicios comunitarios, además de dos años de prohibición para portar armas y una orden de alejamiento y de incomunicación con la víctima durante el mismo plazo.