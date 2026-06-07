Amenazó a su expareja en Ourense y la agredió en la cabeza: "Te vas a morir, hija de perra"

Abraham Ismael P.C. no podrá acercarse a su expareja a menos de 200 metros ni comunicarse con ella durante tres años por agredirla y por las amenazas que le envió por mensajes. Tras cortar ella la relación que mantenían, entre el 29 de marzo y el 13 de abril de 2024 él le envió varios whatsapps: “Te vas a morir, hija de perra, te vas a morir, maldita, puta, por mi madre”; “todo esto que me hiciste las vas a pagar, con tu otro, desgraciada, acuérdate llevas un hijo”.

Sin embargo, no se quedó en simples agresiones verbales, sino que en ese periodo también hubo una agresión física. Ocurrió el 13 de abril cuando se encontraban en el domicilio de ambos, Abraham Ismael P.C. agarró a su expareja fuertemente por el pelo, la empujó contra un sofá y, tras abalanzarse sobre ella, la agarró por el cuello. Este ataque le produjo a la víctima un traumatismo en un dedo de la mano derecha.

Los hechos llegaron esta semana a la Plaza 1 de la Sección Penal. En la vista celebrada, las partes llegaron a un acuerdo que derivó en que el acusado admitiese los hechos ante la jueza. Por ello, fue condenado por un delito de lesiones y otro de amenazas, debiendo cumplir por cada uno de ellos 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros y comunicarse durante 18 meses con su pareja, a la que deberá indemnizar con 320 euros.