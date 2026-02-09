Ángel Rodríguez, psicólogo ourensano: “Las tecnologías han modificado la forma de socialización”

El impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes es una realidad cada vez más evidente. Según explica el psicólogo ourensano Ángel Rodríguez, existe una correlación entre el uso intensivo de estas plataformas y el aumento de casos de depresión, ansiedad y dismorfia corporal entre la población más joven.

La problemática no reside solo en el contenido, sino en la arquitectura misma de las aplicaciones. Las redes están diseñadas para activar los circuitos de recompensa y dopamina, generando una dependencia química en cerebros que aún están en plena formación. “Si a los adultos nos puede llegar a destrozar el día a día, el impacto es muchísimo mayor en adolescentes”, advierte el experto. Las tecnológicas conocen esta vulnerabilidad y la explotan, normalizando conductas como la incapacidad de ver una película sin consultar el móvil.

A esto hay que sumar que “las tecnologías han modificado la forma de socialización”. “Hay que tener en cuenta la latencia de la respuesta en redes sociales”, señala el psicólogo, que subraya que el lenguaje no verbal, clave en la comunicación humana, no se está entrenando.

De esta forma, las plataformas se convierten en un espacio idóneo para el ciberbullying, potenciado por el anonimato y la tendencia de los preadolescentes a gestionar múltiples cuentas. “Ahora, lo habitual es que cada preadolescente tenga varias”, apunta Rodríguez, quien considera que este entorno fragmentado facilita la exclusión social y el acoso, afectando especialmente a jóvenes con vulnerabilidades previas o carencias afectivas.

Con todo, también advierte de que un “apagón digital” sin alternativas reales de socialización puede resultar contraproducente y suele derivar en un uso clandestino y de mayor riesgo.