La angustia de una madre en pleno centro de Ourense: un bombero que liberar a un niño atrapado entre los barrotes de su cuna

Un incidente doméstico ocurrido este miércoles en pleno centro de Ourense obligó a movilizar a varios servicios de emergencias. Un menor quedó con una pierna atrapada entre los barrotes de una cuna en una vivienda de la calle Santo Domingo.

El aviso se recibió a las 16:01 horas, cuando la madre, que se encontraba sola con él, solicitó asistencia para liberar al pequeño, que no podía sacar la pierna de la estructura de la cuna.

Movilizados sanitarios, policías y bomberos

Hasta el domicilio fueron movilizados Urxencias Sanitarias, la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos de Ourense. Los efectivos de bomberos llegaron al lugar para intervenir en la situación.

Fue un bombero el que abrió los barrotes con sus propios brazos, que eran de madera, para liberar la extremidad. Finalmente, el niño no sufrió heridas.