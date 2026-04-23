Antía Pousa Medina, escritora: “Quería transmitir al lector que no estamos solos ante momentos difíciles”

La joven trivesa Antía Pousa Medina presenta su primer libro, “Respirar también cuenta”, y el día que recibe sus ejemplares, para ella era fundamental la presencia de su mayor apoyo, sus abuelos paternos. Afirma que este libro es una forma de agradecer su apoyo. Durante sus prácticas como auxiliar de Enfermería, vivió como mucha gente, pero además de asistencia médica, necesitaba algo más: compañía, comprensión y alguien que simplemente estuviera ahí y así nace esta obra, para acompañar a través de las palabras, y que quien lo lea sienta que no está solo.

Pregunta. ¿Qué se siente tras publicar su primer libro?

Respuesta. Me siento muy agradecida y un poco sorprendida. Es un proyecto muy personal que nació desde la empatía y la vocación de acompañar, así que verlo publicado y saber que puede llegar a otras personas es algo muy especial para mí. Cuando terminé de escribir los primeros capítulos y me di cuenta de que las palabras estaban ayudando a transmitir algo real, entendí que no era solo escribir para mí, sino que podía convertirse en un libro que acompañara a otros.

P. ¿Qué le llevó a escribir un libro tan joven?

R. No es un libro autobiográfico, pero sí tiene mucho de lo que he vivido, con reflexiones de experiencias reales de pacientes, compañeros y momentos que te marcan. Desde siempre he tenido el sueño de escribir un libro y mi profesión me inspiró mucho, pero el impulso más fuerte llegó cuando mi abuelo ingresó en el hospital y sentí la necesidad de expresar todo lo que estaba sintiendo.

P. ¿Cuál fue el mayor reto, pensó en dejarlo?

R. Intentar expresar emociones complejas de una forma sencilla y cercana, para que cualquier persona pudiera abrir el libro y sentirse acompañada, sin que pareciera algo técnico. No, realmente nunca pensé en dejarlo, porque desde el principio era algo que me hacía mucha ilusión y siempre tuve la motivación de que podría ayudar o acompañar a muchas personas.

P. ¿Qué busca transmitir con el libro?

R. Habla sobre emociones, miedo, esperanza y acompañamiento, y el lado más humano del cuidado. Invita a reflexionar y me gustaría que el lector sienta calma y se sienta acompañado. Fue un proceso de aprendizaje que empezó como una idea muy personal y poco a poco fue tomando forma hasta convertirse en un libro completo.

P. ¿Cómo compagina la escritura en su día a día y qué desea en un futuro?

R. Desde hace años, escribir ha sido para mí un lugar seguro, un espacio donde expresar lo que siento y reflexionar. Cuando encuentro momentos entre los estudios y el trabajo, me encanta dedicar ese tiempo a escribir, porque es algo que realmente disfruto. Me gustaría seguir creciendo en el ámbito sanitario y, si es posible, continuar escribiendo, ya que este libro es sólo el comienzo.

P. ¿Cómo pueden conseguir su libro los lectores?

R. Pueden encontrar el libro en Amazon buscando Antía Pousa. Si alguien no utiliza esa plataforma, puede escribirme a través de mis redes sociales e intentaré hacérselo llegar. Me gusta estar cerca de los lectores.