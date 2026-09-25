Los anticuarios se desvinculan del condenado por intentar vender un cristo de marfil en Expourense

La Asociación Gallega de Anticuarios informó de que Antonio F.M., condenado por intentar vender un marfil ilegal, no tiene nada que ver con el sector profesional de las antigüedades al no formar parte de su asociación ni de ningún gremio profesional de anticuarios nacional.

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Recientemente, la Audiencia Provincial ha ratificado la pena para este hombre por comercializar una pieza de marfil ilegal. Sucedió en noviembre de 2019, cuando Antonio F.M. expuso a la venta en un stand de la exposición de antigüedades Antiqualia que no era suyo un cristo de marfil. Esta pieza, fechada en los siglos XIX y XX, fue tallada en un colmillo de elefante africano.

La sentencia recoge que realizó todo ello a sabiendas de que carecía del certificado de uso comunitario original exigido por el convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y por un reglamento europeo que acreditase su origen legal.

Los hechos fueron juzgados por la Plaza 1 de la Sección Penal. La magistrada, María Victoria Candamo París, impuso al acusado una pena de multa de 1.200 euros como autor de un delito contra la fauna.