Apoyo unánime a los placeros de Ourense tras las medidas cautelares

Volvieron a subirse con alivio las persianas en la instalación temporal de la Alameda después de que el juzgado paralizara la decisión del alcalde, Gonzalo Jácome, de forzar el desahucio de los placeros, pudiendo estos permanecer en la instalación hasta que se rematen las obras de la plaza -con un incremento del canon a abonar-, o hasta que se vayan cerrando los frentes judiciales que gobierno local y comerciantes mantienen.

"Si se fueron de un sitio, tienen que volver mínimo en las mismas condiciones en las que estaban ese sitio"

Durante la jornada de ayer, además de producto, los placeros cosecharon una dosis de solidaridad por parte de los vecinos de Ourense, quienes entienden su situación, y esperan que se produzca una salida negociada al conflicto. “Ellos si se fueron de un sitio, tienen que volver mínimo en las mismas condiciones en las que estaban ese sitio”, señalaba una clienta . “Para eso se hacen las obras, para mejorar. Y no lo veo normal -que se haya llegado a esta situación-”, añadía su acompañante.

La falta de elementos necesarios para el traslado era también conocida por los habituales del espacio, quienes creen que la instalación debe tener unos recursos modernos para un mercado del siglo XXI. Así lo expresaba una visitante del mercado, al entender que “si la plaza no está terminada, ¿cómo van a ir para allí? Si no tienen ni agua. Es normal. En cuanto tengan todo lo que necesitan, lo que tiene que tener, entonces sí”. Esta usuaria ponía el acento en la necesidad de un montacargas, indicando que “¿Qué van a subir los terneros a hombros como hacíamos hace 40 años? No puede ser. La gente tiene que subirlo con el montacargas. Entonces no es normal que les exijan marchar para ningún lado. Cuando esté todo terminado, entonces sí, van de maravilla, porque la plaza es una preciosidad”.

En este video se muestra la opinión de diversos usuarios y clientes.

¿Qué van a subir los terneros a hombros como hacíamos hace 40 años? No puede ser. La gente tiene que subirlo con el montacargas"

A la espera del regreso

Con cierta estabilidad alcanzada en el corto plazo, quedan dos dudas entre los habituales del mercado: cuánto tiempo más les queda a los placeros trabajando en la Alameda, y la existencia de cierto hartazgo por parte del consumidor por la demora en concluir la adecuación del mercado.

Que finalicen la obra antes ¿Cuántos años lleva? Pues ocho, por lo menos. Esto está perdido todo.

“Aquí está todo muy cómodo”, enumera una usuaria. “Lo tienes todo al lado: carne, pescado, verduras, lo tienes todo. Y en cambio abajo, como estaba, no me hacía gracia, porque tenías que andar de piso en piso”.

“A mí me gusta más el otro edificio”, señala otra clienta, “pero que finalicen la obra antes ¿Cuántos años lleva? Pues ocho, por lo menos. Esto está perdido todo. Cada vez está peor. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aguantar lo que venga. No nos queda otra”.