Árbol caído bloquea la N-120 y complica la circulación en Ourense
Un árbol caído ha bloqueado parcialmente la N-120 a la altura del PK 564 en sentido creciente, en el municipio de Ourense, generando dificultades de tráfico desde primera hora de la tarde. La advertencia fue emitida por la DGT a las 15:26 horas y los servicios de emergencia se desplazaron al lugar para retirar el obstáculo y restablecer la circulación con normalidad.
La provincia mantiene restricciones en otros puntos por nieve y lluvias persistentes. Las carreteras OU-536, A-52 y tramos secundarios continúan bajo seguimiento, especialmente para vehículos pesados, con avisos de precaución por parte de la DGT.
