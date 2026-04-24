Arranca la Miteu en el Liceo con aforo completo y sabor internacional

La Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu) arrancó ayer con lleno en el Liceo, donde la agrupación Aula Danzas do Mundo inauguró una nueva edición del festival con un espectáculo que dio inicio a dos semanas de intensa actividad cultural. El público, formado por varias generaciones, respondió con una notable asistencia a esta primera función, reafirmando el arraigo de este evento en la ciudad y su compromiso con las artes escénicas. La propuesta de danza abrió un programa diverso que, a lo largo de los próximos días, incluirá desde dramas sociales hasta espectáculos musicales.

Esta representación de danza constituyó la primera tesela de un gran mosaico llamado Miteu, que en la medida que transcurran las jornadas abarcará géneros como dramas sociales y la música. Con una mesa y sillas frente al público, un juego de manos fue la previa dispuesta por los artistas antes de subir al escenario para darle continuidad a su propuesta, encargada de hermanar países y hacer honor a la categoría de internacional de la que goza este festival. Las coreografías ofrecidas por la agrupación fueron más allá del mero entretenimiento pues, como destacó su coordinador Fernando Dacosta, cada puesta en escena se trata de un compromiso con la humanidad.

Esta edición 31 del Miteu con dos semanas de duración, veinte funciones en su programa y 233 participantes, incluye representaciones de compañías profesionales provenientes de Portugal, Argentina, Palestina y Perú.