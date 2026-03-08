¿Sabe usted que la artesana téxtil alaricana Inés Rodríguez aspira a un nuevo galardón?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la nominación internacional a la artesana textil Inés Rodríguez y su viaje a Italia
¿Sabe usted que la artesana textil alaricana Inés Rodríguez aspira a un nuevo galardón? ¿Que esta vez la nominación proviene de más allá de las fronteras estatales? ¿Que la European Textile Academy la ha nominado para sus premios, los European Textile Awards? ¿Y que el evento tendrá lugar en Italia, en el Castillo de Bolzano del 20 al 22 de marzo? Mucha suerte Inés!
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
INTEGRAMENTE FEMINISTA
Tanxugueiras celebra una década de actividad con su cuarto disco "O Cuarto"
DERBI EN A UCEIRA
🔴 Directo | El Sporting Carballiño se mide al Maside en un derbi más
Alianza comercial
China busca conquistar la percepción europea