¿Sabe usted que la artesana téxtil alaricana Inés Rodríguez aspira a un nuevo galardón?

¿Sabe usted que la artesana textil alaricana Inés Rodríguez aspira a un nuevo galardón? ¿Que esta vez la nominación proviene de más allá de las fronteras estatales? ¿Que la European Textile Academy la ha nominado para sus premios, los European Textile Awards? ¿Y que el evento tendrá lugar en Italia, en el Castillo de Bolzano del 20 al 22 de marzo? Mucha suerte Inés!