Asfixiados por el agua tras la rotura de una tubería en Ourense: “Fue un desastre absoluto, nos causó destrozos"

Estado en el que quedó la casa en la que vive la madre de Alexandra Rodríguez.

Los vecinos de la calle Serra San Mamede, en el entorno de la estación de San Francisco, llevan años sufriendo problemas derivados de la rotura de tuberías, pero el jueves de la pasada semana fue la primera vez que el agua llegó a sus viviendas. “Normalmente baja por la carretera, pero esta vez bajó por dentro de las casas”, cuenta Alexandra Rodríguez.

En la casa en la que vive Rosa Mar Riveiro, madre de Alexandra, el agua entró tanto al jardín como al garaje, donde se llevó por delante muebles, un arcón, una nevera, varias máquinas cortacésped o la caldera, por lo que llevan una semana sin agua caliente. No afectó apenas al coche, pero el lugar quedó lleno de barro y de ropa que tenían guardada. “Fue un desastre absoluto, nos provocó destrozos y al resto de viviendas les sucedió lo mismo”, explica.

Tardaron varios días en poder retirar los restos que dejó el agua. “Aquí aparte de la avería te sientes desamparado”, asegura Rodríguez. Al respecto, señala que por parte del Concello no fue nadie para preocuparse por la situación ni les pusieron ningún contenedor de obra para depositar los enseres. “Tuve que llamar yo al servicio de basuras porque el Concello tampoco me cogió el teléfono”, apunta.

Rotura de tubería en la calle Serra San Mamede. | JOSÉ PAZ

Esta falta de ayuda provocó que acumulasen basura que atraían insectos, creando una situación insalubre. “No tuvimos soporte alguno para tirar las cosas y poder avanzar”, incide Rodríguez. Además, exigen al Concello una solución definitiva en las tuberías que evite que se repitan estos problemas. Asimismo, reclaman una mejora integral de la calle, cuyo firme está muy deteriorado.