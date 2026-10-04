Setas en Ourense: dónde encontrarlas, cuáles son las más habituales y qué especies venenosas evitar

Con la llegada de las lluvias y las temperaturas suaves, los montes de la provincia de Ourense entran en una de las épocas más esperadas por los aficionados a la micología. Robledales, soutos, pinares y zonas de montaña reúnen durante el otoño condiciones favorables para la aparición de numerosas especies, aunque salir con la cesta exige conocer tanto el terreno como los riesgos.

Ourense cuenta con una importante diversidad micológica. La humedad, los suelos ricos en materia orgánica y la abundancia de bosques de robles, castaños o pinos convierten distintas zonas de la provincia en lugares habituales para buscar setas.

¿Dónde encontrar setas en Ourense?

Entre las zonas tradicionalmente asociadas a la recogida de setas aparecen A Pobra de Trives y su entorno, donde los bosques y áreas de montaña ofrecen condiciones especialmente propicias durante el otoño.

También destacan los espacios próximos a Pena Folenche, así como diferentes áreas de la Ribeira Sacra, donde se alternan prados, bosques y soutos.

Los castañares constituyen otro de los hábitats habituales para numerosas especies. En general, las áreas interiores y montañosas de la provincia, con humedad suficiente y abundancia de materia orgánica, reúnen buenas condiciones cuando las precipitaciones y las temperaturas acompañan.

La presencia de setas, sin embargo, puede variar mucho de un año a otro e incluso de una semana a otra dependiendo de la lluvia, las temperaturas y las características concretas de cada monte.

Las setas más habituales en los montes de Ourense

La variedad es amplia. En bosques de robles y castaños pueden aparecer champiñones silvestres, parasoles, senderuelas y diferentes tipos de boletus, entre otras especies.

Los boletus se encuentran entre los hongos más apreciados por los aficionados, mientras que en determinadas zonas también pueden aparecer níscalos y otras especies vinculadas a pinares.

Otra especie muy conocida es el rebozuelo (Cantharellus cibarius), fácilmente reconocible para los expertos por sus características, aunque ningún aficionado debería basar una identificación únicamente en una fotografía o en un único rasgo.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recuerda que la única manera segura de saber si una seta es comestible consiste en identificar correctamente la especie, analizando todas sus características.

Las setas venenosas: especial cuidado con las amanitas

La riqueza micológica de los montes también implica la presencia potencial de especies tóxicas e incluso mortales. Una de las más peligrosas es la Amanita phalloides, conocida también como cicuta verde. Su ingesta puede causar intoxicaciones extremadamente graves e incluso resultar mortal.

También figura entre las especies tóxicas la conocida Amanita muscaria, fácilmente asociada en el imaginario popular con su sombrero rojo y manchas blancas, así como la Amanita pantherina o la Amanita verna.

Especial precaución merece también la Galerina marginata, una especie potencialmente mortal que puede crecer sobre madera. Precisamente por ello, las autoridades sanitarias insisten en que no debe darse validez a reglas populares como pensar que todas las setas que crecen sobre troncos son comestibles.

Guía de seguridad ☠️ Setas venenosas que puedes encontrarte en el monte Algunas pueden provocar intoxicaciones graves e incluso mortales. Conocerlas ayuda a extremar la precaución, pero una fotografía nunca es suficiente para identificar una seta con seguridad. ⚠️ No utilices esta guía para decidir si una seta se puede comer El aspecto de un ejemplar puede variar según su edad, el clima o el entorno. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recuerda que solo una correcta identificación de la especie permite determinar si una seta es tóxica o comestible. ☠️ MORTAL Amanita phalloides Amanita phalloides Es una de las especies que mayor preocupación genera por la gravedad de sus intoxicaciones. Puede provocar daños hepáticos severos y su ingesta puede llegar a resultar mortal. 🌳 Hábitat: bosques caducifolios y otras áreas forestales. 📅 Época: especialmente durante el final del verano y el otoño. ⚠️ Peligro: sus toxinas pueden resistir la cocción. 🔎 Clave: no confiar nunca únicamente en el color o el aspecto del sombrero. Foto: Archenzo / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 ☠️ TÓXICA Amanita muscaria Amanita muscaria Es probablemente una de las setas más reconocibles por su característico sombrero rojo con restos blancos. Su aspecto familiar no debe llevar a engaño: es una especie tóxica. 🌲 Hábitat: diferentes tipos de bosques, incluidos pinares. 📅 Época: principalmente durante el otoño. ⚠️ Peligro: puede causar alteraciones gastrointestinales y neurológicas. 🔎 Clave: los restos blancos del sombrero pueden perderse con la lluvia. Foto: Björn S. / Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0 ☠️ TÓXICA Amanita pantherina Amanita pantherina Conocida como amanita pantera, es otra de las especies que deben evitarse. Puede provocar intoxicaciones importantes y comparte algunos rasgos con otras especies del género Amanita. 🌳 Hábitat: bosques de diferentes especies de árboles. 📅 Época: puede aparecer durante la temporada micológica. ⚠️ Peligro: contiene sustancias con efectos sobre el sistema nervioso. 🔎 Clave: no intentar identificarla únicamente por las manchas de su sombrero. Foto: Szabi237 / Wikimedia Commons · licencia GFDL / CC ☠️ POTENCIALMENTE MORTAL Galerina marginata Galerina marginata Su aspecto discreto demuestra por qué no todas las setas peligrosas son llamativas. Puede contener toxinas muy peligrosas y crecer directamente sobre madera. 🪵 Hábitat: madera muerta, troncos y restos vegetales. 📅 Época: puede aparecer durante diferentes periodos húmedos. ⚠️ Peligro: puede provocar intoxicaciones muy graves. 🔎 Clave: desmiente el mito de que las setas que crecen sobre madera son seguras. Foto: Syrio / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 ❌ Cuatro mitos que pueden resultar peligrosos 🐌 “Si la comen los animales, es comestible” Falso. Una especie puede resultar inocua para determinados animales y ser tóxica para las personas. 🔥 “Al cocinarla desaparece el veneno” Falso. Algunas toxinas peligrosas resisten el tratamiento térmico. 🪵 “Si crece sobre madera se puede comer” Falso. Galerina marginata puede ser muy peligrosa y aparece precisamente sobre madera. 👃 “Si huele bien, es segura” Falso. El olor y el sabor no permiten determinar si una seta es tóxica. 🚑 ¿Qué hacer ante una posible intoxicación? Si aparecen síntomas después de consumir setas, hay que solicitar atención sanitaria lo antes posible. Si se conservan ejemplares o restos de las setas ingeridas, pueden ayudar a los especialistas a determinar qué especie se consumió.

¿Cuántas setas se pueden recoger en Galicia?

La normativa gallega permite, con carácter general, la recogida para consumo propio de hasta dos kilos por persona y día, siempre que sean ejemplares silvestres y que el monte no tenga restringido el aprovechamiento micológico.

Los propietarios pueden establecer zonas acotadas en las que sea necesaria autorización. Estos espacios deben estar señalizados indicando que la recogida está restringida.

Relacionado La campaña de setas en Valdeorras acusó la subida de las temperaturas

Además, la normativa prohíbe remover el suelo, emplear rastrillos o herramientas que dañen el terreno, recoger setas durante la noche o transportar los ejemplares en bolsas de plástico u otros recipientes que impidan la transpiración. Para la extracción únicamente se permite utilizar cuchillo o navaja, con una hoja que no supere los 11 centímetros.