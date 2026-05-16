La Asociación de Vecinos Loureiro reconoce el talento local

Los ganadores del concurso con sus respectivos diplomas frente a la sede de Loureiro.

La Asociación de Vecinos Loureiro en el barrio de O Couto reconoció este viernes a los ganadores de la quinta edición de su certamen de relatos cortos. Esta iniciativa cultural ha logrado una movilización significativa por la participación de los alumnos de los centros educativos de la zona, además de los propios socios de la entidad. Los cinco ganadores del concurso en sus respectivas categorías fueron: Mateo Vázquez (Primaria), José Pérez (ESO), Brais Lage (ESO), Carla González (Bachillerato) y Noelia Domínguez (Socios).

La Diputación de Ourense ha desempeñado un papel fundamental al realizar una donación de lotes de libros

El evento ha sido posible gracias al “compromiso, participación e motivacións do profesorado” como destacó el presidente de la entidad Manuel Antonio García. Por su parte, la Diputación de Ourense ha desempeñado un papel fundamental al realizar una donación de lotes de libros, asegurando que cada uno de los catorce finalistas reciba un reconocimiento literario por su esfuerzo y creatividad.

Cada galardonado recibió un vale de 50 euros para ser consumido en los negocios del barrio. De esta forma, los 250 euros destinados a premios se revierten directamente en los comercios locales, fomentando el crecimiento del tejido social y económico del entorno.