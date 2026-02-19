Asociación Xuvenil Amencer: Conociendo desde jóvenes la tradición del Entroido

Los niños sostienen los pasaportes simbólicos con que viajaron por el mundo.

Con el objetivo de fomentar la cultura y tradición del Entroido entre los más pequeños, la Asociación Xuvenil Amencer llevó a cabo la 14 edición de las “Mañás de Entroido” que finalizó ayer con actividades temáticas donde la rapazada conoció sobre estas y otras festividades alrededor del mundo. Según explicó Rebeca Sevilla, coordinadora de Amencer, los participantes utilizaron un pasaporte simbólico para viajar por diferentes naciones, sellando cada página una vez conocida la forma de celebrar las jornadas festivas.

La exposición no solo presenta las máscaras, sino que incluye fichas técnicas donde se explica detalladamente su origen

Además de este viaje global, la programación puso el foco en las raíces locales mediante la exposición “O Entroido e as súas máscaras”. Esta muestra, instalada en la Sala Aberta, recoge una selección de 25 láminas de figuras emblemáticas de Galicia como boteiros, peliqueiros, pantallas y cigarróns. Sevilla destacó también que la exposición no solo presenta las máscaras, sino que incluye fichas técnicas donde se explica detalladamente su origen, la vestimenta que las acompaña y los motivos decorativos utilizados en su compleja elaboración artesanal.

Cada una de las imagénes de las máscaras fue reconocida por los niños. | Martiño Pinal

Complementando esta muestra temática, se presentó la recopilación “12 visións do Entroido ourensán”, que a través de fotografías publicadas por La Región se recorre las celebraciones de distintos concellos ourensanos, desde los Felos de Maceda hasta los Troteiros de Bande. Al respecto, Rebeca Sevilla señaló que estas imágenes ilustran la diversidad del Entroido en diferentes puntos de la provincia.

Espacios de encuentro y conocimientos

Con estas iniciativas, Amencer convierte los días no lectivos en espacios de encuentro y conocimientos. La asociación continúa así su labor de acercar las fiestas populares a la niñez y juventud ourensana mediante atractivas propuestas culturales.