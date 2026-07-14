Las asociaciones empresariales de Ourense ahorran seis horas al mes con la IA

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) clausuró este lunes en un acto celebrado en su sede la primera edición de su programa piloto de Inteligencia Artificial, nombrado como “Xerencias en Rede”. Esta iniciativa, enmarcada en el proyecto ExportOU, con el apoyo de la Diputación de Ourense, ha capacitado a seis asociaciones empresariales (Cortegada, Valdeorras, Verín, Celanova, Xinzo de Limia y a la Asociación de Autónomos de la provincia) para optimizar su gestión diaria.

El objetivo central de la formación ha sido dotar a las gerencias de herramientas tecnológicas para agilizar tareas clave como la redacción de actas, la organización documental y la gestión económica. Esto ha permitido a las entidades un ahorro significativo de tiempo, estimado en unas seis horas mensuales, liberando así recursos para dedicarlos a la atención a los socios y a la creación de nuevos proyectos. El 90% de los participantes ya utilizan la IA para su gestión diaria.

Durante la jornada de clausura, David Martínez, presidente de la CEO, subrayó el enfoque humano del proyecto: “La inteligencia artificial es solo una herramienta, y lo verdaderamente importante son las personas que saben utilizar esas herramientas para mejorar su trabajo”. Además, en este sentido, resaltó que “la innovación no depende del tamaño de una organización, sino de la actitud.”

Por su parte, la directora académica, Consuelo Verdú, enfatizó que la tecnología no busca sustituir a nadie, sino lograr “que deje de hacer tareas repetitivas para centrarse en lo que de verdad importa”, algo que reafirmaron las seis participantes en el programa y presidentas de las diferentes entidades en sus discursos previos a la entrega de diplomas. “La tecnología nos permite llegar más allá y enteneder cuál es nuestra misión y visión dentro de la asociación y poder atender a nuestros asociados de manera de que su trabajo sea más eficiente”, destacó Fátima Moreira, de la asociación de Cortegada.

Finalmente, el presidente de la Diputación, Luis Menor, clausuró el acto celebrando el nacimiento de una “comunidade permanente” de cooperación, ensalzando a las asociaciones empresariales como “aliadas imprescindibles que actúan como auténticas vertebredoras do territorio”. Tras los buenos resultados, ambas entidades apuestan por dar continuidad al proyecto en futuras ediciones.