Un atropello con secuelas en Ourense llega a juicio: cruzaba por un paso de peatones

Un atropello por imprudencia llegará a la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. Sucedió el 18 de octubre de 2023, minutos antes de las nueve de la noche. La Fiscalía apunta en su escrito a que la acusada conducía su vehículo por la ciudad cuando, a la altura del número 43 de la calle Ramón Puga de la ciudad, impactó contra otra mujer, de 67 años.

La víctima estaba en ese momento cruzando en un lugar habilitado para ello, ya que era en un paso de peatones. Pese a ello, recibió el golpe del vehículo, concretamente del espejo retrovisor. A consecuencia del mismo terminó cayendo al suelo.

Entre las lesiones que sufrió se encuentra la fractura del olécranon derecho, el cual forma parte del cúbito. Ante esta situación, necesitó para curarse un tratamiento médico quirúrgico que consistió en inmovilización con férula, una reducción abierta -alinear el hueso- y una fijación interna.

Fue necesario más de medio año para su recuperación. En total 196 días de los cuales tres le supusieron una pérdida de calidad de vida grave. Además, le restan como secuelas las cicatrices originadas en la intervención quirúrgica.

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Falta de atención

Si no hay acuerdo previo, en el juicio será fundamental dictaminar si el atropello ocurrió a causa de una imprudencia de la conductora. Así lo ve acreditado en su escrito la Fiscalía, que apunta a que la acusada circulaba “absolutamente distraída y sin prestar atención a las condiciones de la circulación”. Estaba previsto que el caso se juzgase ayer, pero finalmente se terminó aplazando.

Petición de pena

La acusada se enfrenta por este suceso a una pena de multa de ocho meses a razón de seis euros diarios, lo que se traduce en 1.440 euros, por un delito de lesiones por imprudencia grave. Además, el Ministerio Público solicita que se le prive del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año y un día.

El escrito de la Fiscalía contiene además una cuestión clave a dirimir en este tipo de procedimientos: la responsabilidad civil. En este sentido, interesa que la acusada o la compañía aseguradora indemnice a la víctima con 9.830,20 euros por las lesiones temporales que le originó el atropello y con 17.384,60 euros por las secuelas que le quedaron. En total, la cuantía asciende a 27.214,8 euros.