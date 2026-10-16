La Audiencia de Ourense avala la adopción de dos niños frente al riesgo de devolverlos a sus padres okupas

La Justicia ha avalado la adopción de dos menores de edad por las condiciones en las que vivían sus padres. Los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando se acordó el desamparo por la vía de urgencia solo dos días después de que naciese uno de los niños. El expediente se inició por un informe de una administración pública en el que se señalaba que la pareja y su hija estaban residiendo como okupas. La sentencia de la Audiencia Provincial señala que la vivienda okupada no reunía “las mínimas condiciones de habitabilidad”, suponiendo un riesgo para los hijos de la pareja.

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No solo eso, el expediente al que alude el fallo reflejaba la dificultad para poder trabajar con la familia, entre otros motivos, por la alta agresividad del padre de los menores, existiendo incluso denuncias por amenazas a las trabajadoras sociales. De hecho, la madre llegó a acudir al Centro de Información á Muller (CIM) para solicitar justicia gratuita con intención de separarse de su pareja.

Sin embargo, esta decisión no se materializó y continuó viviendo con el padre. Quien no siguió residiendo con ellos fue un tercer hijo menor de la actora, que se marchó con su abuela al negarse a vivir con la pareja de su madre. Lo hizo con la autorización notarial de esta y con indicios de maltrato.

Por otra parte, la sentencia de la Audiencia Provincial explica que no existió tampoco un control del embarazo del bebé neonato.

Falta de colaboración

Una vez que se decretó el desamparo, los padres no cumplieron con los planes establecidos por la administración para mejorar su situación y recuperar a los menores. “Carecen de vivienda, actualmente siguen residiendo de okupas con unos amigos (…) y siguen sin tener ingresos ni trabajo”, señala el fallo.

Al respecto, destaca la conducta del padre de los menores, el cual mantiene “la actitud conflictiva y violenta”, lo que es incompatible para componer un hogar adecuado para los jóvenes. De hecho, la propia abuela materna reconoce que es mejor que tengan una familia más estable.

“El pretendido retorno de los menores a la familia biológica, supondría un riesgo psicológico irreparable, teniendo en cuenta que Benjamín y Tania actualmente se encuentran plenamente integrados dentro del núcleo familiar en adopción, desconociendo otro referente materno y otro entorno familiar”, valoran los magistrados.

En este sentido, explican que ambos se están desarrollando en una estabilidad afectiva y ambiental óptima y adaptados social, escolar y familiarmente. “Es aconsejable mantener la situación actual, pues un cambio en la situación de los menores, tras los años transcurridos, podría producir un desajuste psicológico con problemas de estrés y ansiedad, aprendizaje y de comportamiento”, añade.

Riesgo de trauma

Comparten esta opinión los técnicos encargados del caso, quienes apuntan a que la separación con la que consideran su familia sería traumática para ellos. “Ningún vínculo existe actualmente entre la solicitante (la madre) y sus hijos, el menor no la conoce y la mayor no la recuerda”, apunta la sentencia, que recuerda que aún se mantienen los elementos de riesgo que acabaron con el desamparo.

Por todo ello, la Audiencia Provincial avala que los menores continúen viviendo con su familia adoptiva y confirma la sentencia de instancia que daba luz verde a la continuación de la tramitación del expediente de adopción.