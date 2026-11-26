El autobús urbano de Ourense contabilizó 5.960.859 viajeros entre enero y octubre de 2026, lo que supone un 4,77% menos que los 6.259.222 registrados en el mismo periodo de 2025, antes de los cambios introducidos por la administración Jácome.

Según los datos remitidos por Avanza -empresa que actualmente sigue prestando el servicio en precario-, la bajada resultó mayor en los transbordos, que descendieron un 20,52%. El balance coincide con el primer año de la nueva red, implantada el 16 de septiembre de 2025, y donde solo en una ocasión (agosto del presente año) se vivió un incremento de viajeros en la red de transportes.

Las caídas interanuales se sucedieron de enero a agosto, con los mayores descensos en febrero (-10,98%), enero (-8,61%) y mayo (-7,99%). En octubre de 2026, ya después de un año bajo el mismo mapa de rutas, el retroceso quedó en el 1,17%.

Los datos de usuarios del transporte público. | La Región

En lo que respecta a las líneas, la línea 8, que actualmente enlaza La Alameda con el hospital a través de La Milagrosa, encabezó el descenso porcentual con una bajada del 26,24%, pasando de 11.010 a 8.121 usuarios. Le sigue la línea 12 (que va de Fechós a Mende a través de O Fonsillón y Rabo de Galo), que cayó un 23,03%, con un millar de viajeros menos.

En volumen de usuarios, la línea 7 (Cudeiro-A Valenzá) sufrió la mayor pérdida de la red al ceder 8.381 validaciones (-9,40%), seguida de la línea 10 (Cabeza de Vaca-Velle), que bajó un 6,56%.

Intervención se opone

En paralelo, continúa la licitación del servicio para el periodo 2026-2031, cuya propuesta de adjudicación recibió dos votos en contra de la viceinterventora municipal durante la úlitma Mesa de Contratación, donde se opuso a remitir el informe económico al Servicio de Transporte, al encontrarlo incompleto y detectar desajustes en los costes de personal.

La UTE Sagalés-Empresa Gavilanes omite, según la viceinterventora, el gasto de recolocar o desvincular a siete conductores subrogables y de tres puestos de gerencia, lo que acarrearía pérdidas y a la unión Monforte-Alcalabus se le calcula un gasto de 30,37 millones en lugar de los 29,39 millones presupuestados.