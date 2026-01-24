Los autónomos de Ourense pierden cuatro millones al año realizando trámites

Lorenzo Amor interviene en la gala de la CEO el pasado 12 de diciembre.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha vuelto a insistir en la necesidad de implantar la modalidad de IVA Franquiciado para los trabajadores autónomos, un sistema que ya funciona en otros países europeos como Francia o Italia, y cuyo retraso en implantarse ha supuesto una denuncia al Gobierno central por parte de la asociación ante la Unión Europea, pues entienden que los trabajadores por cuenta propia se encuentran en situación de “desventaja competitiva” respecto a sus homólogos.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, explicaba que “la ausencia de este régimen genera una notable desventaja frente a los autónomos europeos. Seguimos siendo el único país de la Unión Europea sei IVA franquciado, y esto ha supuesto un coste alto frente a Italia o Francia”.

El ahorro habría alcanzado en Ourense los cuatro millones de euros solo durante el año 2025

En estos países, los trabajadores por cuenta propia que facturan menos de 85.000 euros al año, o ejercen una actividad con escaso IVA soportado -aquél que deben pagar a sus proveedores por los productos y servicios que se adquieren- pueden acogerse a esta modalidad, lo cual supone un ahorro “de costes de gestión (que ATA valora en 25 euros mensuales), y de tiempo dedicado (calculado en aproximadamente 15 euros por hora)”, continúa relatando Lorenzo Amor.

Según estos cálculos, de haberse aplicado el IVA franquiciado en la provincia de Ourense, donde en torno a 7.500 trabajadores por cuenta propia tiene rendimientos por debajo del salario mínimo, el ahorro habría alcanzado los cuatro millones de euros solo durante el año 2025, o lo que es lo mismo, en torno a 180,80 euros por cada uno de los 22.123 autónomos registrados en Ourense a cierre del año pasado.

Unos 770.000 autónomos se acogerían al sistema, al cumplir los dos requisitos principales”

Impacto fiscal

Ampliando la lupa al nivel nacional, Lorenzo Amor argumenta que “unos 770.000 autónomos se acogerían al sistema, al cumplir los dos requisitos principales”, indica Lorenzo Amor, quien caltula también que podría alcanzarse un ahorro de “unos 660 euros anuales”.

“Es lo que ahorraría un periodista autónomo francés o italiano que se acoge al IVA franquiciado”, ejemplifica el presidente de ATA, criticando “el gasto extra que tiene que hacer un español”.

