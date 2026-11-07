El Banco de Alimentos de Ourense se encuentra bajo mínimos

El Banco de Alimentos de Ourense (BAO) afronta una situación crítica. Con apenas 29.000 kilos de víveres en su almacén, la entidad agotará todas sus existencias en el inminente reparto navideño y se quedará sin el colchón estratégico, lo que habitualmente garantizaba el abastecimiento durante el primer trimestre del año siguiente.

“Estamos bajo mínimos, no tenemos productos suficientes para el reparto de Navidad”, advierte su coordinadora, Natalia González Valencia. La responsable no oculta la dureza del escenario: “Se me rompe el corazón. Las estanterías están vacías y eso significa familias que no van a recibir productos”. En la actualidad, la organización sostiene a unos 3.000 hogares vulnerables en la provincia a través de casi 50 entidades colaboradoras, una red asistencial que también ha menguado con los años debido a la falta de relevo voluntario y la pérdida de ayudas.

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El retroceso en los almacenes responde a varios factores combinados: la escalada inflacionaria en la cesta básica, la menor entrada de excedentes agrarios y la desaparición del fondo europeo FEAD tras la implantación de las tarjetas monedero. Este escenario sitúa los repartos de este ejercicio en apenas 240.000 kilos, una cifra muy alejada de etapas pasadas, cuando se arrancaba el calendario con más de 50.000 kilos de remanente.

En medio de esta delicada coyuntura, las instalaciones recibieron ayer la visita del candidato popular al Senado por Ourense Miguel Santalices, quien acudió a realizar una donación y anunció que donará a la entidad toda la recaudación que obtenga con la publicación de su próximo libro.

Con todo, las esperanzas para recomponer un stock básico están puestas en la Gran Recogida, fijada para los días 13 y 14 de noviembre, para la que también necesitan voluntarios. “Necesitamos principalmente leche, conservas y productos de Navidad”, recalca González Valencia, aunque hace hincapié en que las donaciones monetarias también son importantes. “No deben desconfiar, nos ayuda a comprar en función de las necesidades”, indica. Para aportar alimentos y sumarse como voluntarios pueden hacerlo en su web o en el teléfono 988 24 23 44.