El Banco de Alimentos de Ourense pide ayuda por la falta de productos y voluntarios

El Banco de Alimentos de Ourense atraviesa una situación límite. La escasez de productos no perecederos en su almacén compromete gravemente la capacidad de la entidad para garantizar un reparto justo y digno a las familias vulnerables de la provincia.

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Ante esta emergencia, la organización hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana de cara a la Gran Recogida 2026, que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre. Actualmente, la organización atiende a casi medio centenar de entidades sociales que dependen de estas aportaciones.

Para que la campaña triunfe, se necesitan con urgencia personas voluntarias dispuestas a cubrir los supermercados de la ciudad. La colaboración se organizará de forma flexible en turnos de hasta cuatro horas, en horario de mañana o tarde, durante cualquiera de las dos jornadas. Para facilitar la labor, la organización buscará siempre un establecimiento próximo a la zona de cada participante según su disponibilidad.

Actualmente, el banco de alimentos atiende a casi medio centenar de entidades sociales que dependen de estas aportaciones

La misión del voluntariado consistirá en informar sobre la campaña y motivar a los clientes. Su presencia es fundamental para conseguir donaciones y explicar las modalidades de ayuda. En los establecimientos con recogida mixta, se podrán donar alimentos físicos o realizar aportaciones económicas en las cajas. Estas contribuciones monetarias permitirán al Banco de Alimentos comprar directamente los productos más necesarios en cada supermercado. Quienes opten por esta vía podrán solicitar la deducción fiscal de su donación presentando el ticket de compra al Banco de Alimentos.

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La entidad pide el apoyo de particulares, familias, amigos, centros educativos y empresas para superar este gran reto solidario. Dedicar unas horas supone un respaldo vital para reunir alimentos y sostener la ayuda social. Los interesados en apuntarse como voluntarios pueden llamar al teléfono 988 242 344 (en horario de mañana), escribir al correo electrónico correo@bancodealimentosourense.org, visitar la web bancodealimentosourense.org o contactar a través de sus redes sociales.