En el barrio ourensano de As Camelias “se vende la droga más barata de Galicia”

“Es comúnmente conocido que aquí se vende la droga más barata de toda Galicia”. Así cataloga un testigo directo la mercancía que circula a diario por el barrio de As Camelias. El elevado tránsito de politoxicómanos en la zona tiene una explicación sencilla: la “micra” de heroína se está distribuyendo a tan solo dos euros. “Al final así el problema va a seguir creciendo”, advierte este vecino, quien prefiere mantener su anonimato ante las amenazas que se suceden en el entorno.

Cansado de la degradación del barrio, este residente presentó hace cerca de dos semanas un escrito formal ante la Subdelegación del Gobierno. En el documento reclamaba una mayor movilización de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, patrullas a pie de calle, imprescindibles para poder peinar los callejones de la zona, inaccesibles mediante vehículos. Sin embargo, lamenta que por ahora no ha recibido ningún tipo de respuesta institucional, por lo que avanzó que volverá a presentar un nuevo escrito si la situación no da un giro radical.

Así a todo, durante la última semana, el trasiego constante en el entorno de la praza da Cantiga ha experimentado un descenso notable, debido a un palpable aumento de medios, aunque todavía insuficientes según el vecino.

Un problema en movimiento

Pero lejos de erradicarse el problema, el foco delictivo simplemente se desplaza. Los traficantes, ante el crecimiento de la presencia policial y la presión mediática, al sentir que “ya le están encima”, sacan ases bajo la manga y se anticipan hacia otros puntos de venta en la ciudad, dispersos en pisos y casas que reflejan estado de abandono.

Tras las protestas vecinales por el bajo de la plaza de A Cantiga, el movimiento se ha aligerado especialmente por el día -aunque las noches siguen siendo ajetreadas-, y ya se han activado nuevas vías para dar salida a su mercancía, según este testigo anónimo, trasladándose el problema río Barbaña arriba. Según la alerta vecinal, el mismo grupo utiliza ahora para suministrar droga una casa en aparente estado de abandono, ubicada junto a la propia senda del Barbaña, a la altura de la rúa Sila (A Farixa).