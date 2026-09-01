Controlados

En la época en la que estamos hay que reconocer, que con la ciencia y la tecnología, han logrado las élites que nos gobiernan, más bien las que mandan, controlar o mejor dicho tener acceso a todo lo que hacemos cada uno de los seres humanos. Bien es cierto que el Big Data guarda todo lo que hace cada uno de los seres humanos debido al control que ejercen todos los elementos que nosotros tenemos, el smartphone o teléfono, los satélites, los elementos de escucha que existen, los controles que hay de las televisiones que vemos. Tienen acceso a todo lo que hacemos, hasta en el momento que estamos en nuestro dormitorio. No es fantasía es una realidad que estamos viviendo sin darnos cuenta, ciertamente como acabo de decir, es tanta la información que están obteniendo que es imposible, dada la tecnología que en estos momentos tenemos, poder obtener todos los datos que precisan de nosotros. El que no pueden hacerlo no justifica para nada el control al que tienen sometida a la humanidad, quizás llegue un momento en que la ciencia sí pueda acceder a todos los datos guardados y el control será efectivo. Sabiendo esto, debemos hacer todo lo posible para que los avances tecnológicos redunden en beneficio de todos los seres humanos, incluidos los que ahora están apartados, y no para el control al que está sometida toda la humanidad. Sí, nos creemos libres, pero por los diferentes medios y sistemas de comunicación consiguen que en nuestra vida “bailemos” al son que ellos quieren.

Quizás tenga razón Benito Arruñada cuando escribe: “El Estado de bienestar devora en pocas décadas el capital cultural acumulado durante siglos. Nuestra anestesia ante Ceuta es otro síntoma”. No solo el plano cultural, también en todos los aspectos de nuestra sociedad nos está afectando lo que está sucediendo en nuestros días. Mas bien lo que la situación nos está involucrando y que afecta directamente a la sociedad. Todo esto sucede porque estamos siendo vigilados constantemente en todos los aspectos de nuestra vida, incluidos los más íntimos. Afortunadamente, como he dicho anteriormente el Big Data, donde se guardan todos los datos, aún no existen los elementos necesarios para poder obtener y procesar toda información guardada. No quiere decir que con los avances científicos y tecnológicos que estamos viviendo dentro de poco si sea posible y entonces realmente la humanidad estará controlada por las élites globales. Seamos conscientes y tomemos las medidas pertinentes para que eso no suceda y continuamos con la libertad que tanto nos ha costado tener.