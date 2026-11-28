El “Black Friday”, fecha señalada por muchos ourensanos, llegó ayer a la ciudad, llenando calles y comercios de clientes atraídos por ofertas por tiempo limitado y promociones especiales. Según Laidismary López, emprendedora local, se notó una subida de afluencia durante todo el día: “Llegamos a hacer 400 euros solo por la mañana, un hecho insólito. Mirabas a la calle y se notaba que había más gente de compras a cualquier hora. Fue una jornada de ventas”. Datos que coinciden con los de su compañera, quien cubrió el turno de tarde y también declaró unas ventas elevadas.

La moda fue uno de los sectores más demandados | ÓSCAR PINAL

El “Black Friday” ha cambiado desde hace años a una cita que engloba varios días. Se crea así la “Black Week” o, semana negra, con ofertas diarias o promociones especiales que comienzan los días anteriores al viernes y que se alargan hasta el sábado o, incluso, hasta el lunes, con el “Cyber Monday”. Un ejemplo de este tipo de iniciativas es la campaña de Bermello Electrodomésticos, que comenzó el lunes 23 de noviembre, y donde más de 100 productos fueron rebajados, entre ellos lavadoras, secadoras, televisores, congeladores, pequeños electrodomésticos y equipos de calefacción. A estos descuentos se sumó una promoción de 200 “smartwatches”, 100 en el establecimiento de Progreso y 100 en el de Quintela, para obsequiar a las primeras 100 personas de cada tienda que realizasen una compra superior a 30 euros.

El interior de una sede de Bermello electrodomésticos

El “Black Friday” no solo supone la bonanza económica de los comercios, sino también del trabajador. Según datos de la plataforma de contratación Randstad, en Ourense la campaña de “Black Friday” ha generado 450 nuevos empleos aproximadamente. Los sectores más demandados fueron moda e informática.