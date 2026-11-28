Tenía frío en los pies y sentía que podía doblar las rodillas al revés. Como los flamencos. Como cuando estiro los brazos y el interior de los codos sobresale más de lo normal hasta que parece que se dan del todo la vuelta. Hiperlaxitud, o que también nací roto por las extremidades.

Las primeras veces tienen eso. Los cuerpos acostumbran a reaccionar raro.

No tenía yo la culpa tampoco. Solo estaba concentrado en hacerlo bien. Me habían enseñado la teoría, había leído sobre ella, visto imágenes, croquis. Memoricé cada una de las palabras que dijo el hermano mayor del Rubén, que ya lo había hecho en varias ocasiones. En varios sitios. Incluso alquilé unas cintas VHS que vi una y otra vez mientras movía el cuerpo y las manos imitando de manera casi idéntica los gestos de los protagonistas. Demasiado tiempo, hasta sentir un hormigueo picajoso en los dedos. En la práctica iba algo retrasado. Trabajé en ello decenas de veces en mi dormitorio. Casi siempre solo y con poca luz para aumentar la concentración. Otras venía el Rafa y me miraba hacerlo desde la cama. Siempre con sus comentarios quisquillosos. Lo haces demasiado rápido. Tienes que apretar menos. Y yo le decía qué sabrás tú que solo lo hiciste una noche y ya te crees un maestro del compás.

Y entre dedos dislocados, días sin dormir y vídeos preparatorios, llegó mi primera vez.

El sitio se llamaba Vai Ven. Era un pub normal. Bastante limpio. El portero también trabajaba de carnicero en el Carrefour. Yo estaba muy seguro de mis conocimientos musicales a pesar de mi edad, y las cantidades grandes de gente no me impresionaban. Pensaba en lo que siempre decía mi tío Josito: tu imagina que están todos acostados. Todos somos iguales en horizontal.

Hice caso omiso de todos los consejos, incluso al que me dio mi madre a los 8 años “es imposible ser feliz si no vas a ser tú mismo” y me dejé llevar entre los éxitos comerciales y repetitivos que sonaban en las radios nacionales.

La mesa de sonido me resultaba familiar por todos los tutoriales que había visto, y los reproductores de cedé eran los mismos que había en mi cuarto. Pero el frío estaba en los pies y las rodillas se me doblaban al revés. Me centré en lo único que requería la situación, hacer de dj por primera vez.

Hice caso omiso de todos los consejos, incluso al que me dio mi madre a los 8 años “es imposible ser feliz si no vas a ser tú mismo” y me dejé llevar entre los éxitos comerciales y repetitivos que sonaban en las radios nacionales.

Una chica se me acercó sonriente para decirme que no lo estaba haciendo nada mal para ser mi primera vez. A lo que le respondí muy seguro que esperaba hubiese una segunda. Me pidió una de Beck. Cual, pregunté. La más conocida, afirmó.

Y puse “Loser”. El Vai Ven se vació en el segundo estribillo que como una premonición gritaba por los seis altavoces “soy un perdedor, i´m a loser baby, so why don´t you kill me?”

Ella, en realidad, quería una de Nek, la más conocida.

Y en una disociación oportuna me desvanecí, la fosa cubital, era así como llamaron al interior del codo.

Nunca más desobedecí el consejo de mi madre.