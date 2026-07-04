El BNG empata al PP y acecha ya a DO, según una encuesta

El tablero político en el Concello de Ourense se encamina hacia una notable reconfiguración. Así lo dibuja el último estudio demoscópico elaborado por Quadernas Consultoría para el BNG, al que ha tenido acceso este periódico, basado en una muestra de 600 entrevistas. El sondeo proyecta un nuevo equilibrio de fuerzas en la corporación municipal marcado por el fuerte ascenso del BNG y un desgaste del actual partido en el gobierno, Democracia Ourensana, siguiendo la tendencia que apuntan otras encuestas, como la que elaboró GAD3 para La Región.

La formación liderada por el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, presenta síntomas de fatiga electoral

Pese a mantenerse como la opción más votada, la formación liderada por el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, presenta síntomas de fatiga electoral. Según la estimación del informe, DO perdería más de tres puntos porcentuales, pasando del 33,83% de los sufragios logrados en 2023 a un 30,67%. Este retroceso le haría perder la barrera psicológica de los dos dígitos en la corporación, cediendo un representante y pasando de 10 a 9 concejales.

La gran novedad que arroja el sondeo es la irrupción del BNG como principal alternativa. Los nacionalistas se situarían como la única fuerza política de la ciudad que presenta un incremento de apoyos, experimentando un crecimiento sustancial al saltar del 15,73% de las últimas municipales al 24,11% en la proyección actual.

Encuesta sobre la voluntad electoral de los ourensanos. | La Región

Esta inercia permitiría a la formación nacionalista aumentar su representación de 4 a 7 ediles. Con estos números, el BNG adelantaría por la izquierda al PSOE y rebasaría también al PP, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada de la urbe. El éxito demoscópico del BNG encuentra su explicación en la crisis que atraviesan las expectativas socialistas, arrastradas por el declive a nivel estatal. El PSOE registraría una notable pérdida de apoyos en Ourense, cayendo del 19,28% obtenido en 2023 a un 15,65%. Este castigo en las urnas se traduciría en la pérdida de dos actas (pasando de 6 a 4 concejales).

Por su parte, el PP acusa también un ligero desgaste en porcentaje de voto, captando el 23,14% de las papeletas frente al 24,96% previo. Sin embargo, la ley de d’Hondt jugaría a su favor, permitiendo a los populares amortiguar la caída conservando intactos sus 7 concejales.

Finalmente, la encuesta apunta que Vox, sin cabeza visible en la ciudad, pasaría del 1,84% al 1,76%, y seguiría sin lograr representación.