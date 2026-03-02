La Variante Exterior agota la prórroga sin concluir las obras

Las obras del primer tramo de la Variante Exterior entre Taboadela y Seixalbo han vuelto a incumplir los plazos, en este caso de la prórroga que le había concedido la última modificación del contrato que Adif Alta Velocidad firmó el pasado 16 de octubre y que elevaba a 47 meses, hasta enero de 2026 el plazo para finalizar la plataforma de los primeros 5,6 kilómetros de esta infraestructura que llevará la línea de alta velocidad hasta la estación de Ourense. La UTE Rante ha tenido en su contra las tempestuosas condiciones meteorológicas de los últimos meses. El segundo tramo, más pequeño, de 2,3 kilómetros sí está concluido, aunque también lo hizo después de la fecha señalada en la prórroga, que había añadido otros nueve meses más al plazo inicial de 26.

Cuadrillas de obreros todavía trabajaban en distintas zonas del tramo, especialmente en el entorno del viaducto más largo que sobrevuela la carretera OU 320, la N 525 y el río Mesón de Calvos y llega casi hasta la boca Este del túnel de Rante. La plataforma ya está prácticamente finalizada en la parte del trazado que discurre a cielo abierto, con las diferentes capas que la conforman, incluido el subbalasto.

Túnel

Las obras en el túnel tampoco han finalizado. Con 3,4 kilómetros, representa algo más del 60 por ciento de la longitud del tramo en obras. El cale del túnel, el momento en el que se acabó la perforación de la bóveda, se completó en noviembre de 2024. Construido siguiendo el método de “avance y destroza”, en la segunda parte se excava la base del túnel y se llevan a cabo el resto de las actuaciones como la construcción de los pasillos laterales, etcétera.

La mayor parte de la plataforma ya está terminada.

A mayores de las obras propias de la plataforma sobre la que luego tendrán que instalarse los elementos de la superestructura (balasto, traviesas, carriles, señalización, postes de la catenaria, etcétera), la constructora tiene que vallar la plataforma, y reponer a la situación anterior al inicio de las obras, los viales y servicios que se han visto afectados por las obras. Uno de ellos es la restitución de la carretera OU 320 que está cortada entre la estación de Taboadela y la N525 a la altura de la gasolinera. La construcción del viaducto sobre el río Mesón de Calvos, que también cruza esta carretera, quedó a una altura de la rasante natural de la misma que implicaba una importante limitación de gálibo en altura, por lo que fue necesario rebajar la cota de la carretera bajo el primer vano del viaducto. Otra de las intervenciones que requirió en materia de servicios la construcción de ese viaducto fue elevar la línea eléctrica de alta tensión de 400kv que pasa sobre él, para lo que fue necesario sustituir uno de los postes de la misma por otro más alto.

Las constantes lluvias de los últimos meses impidieron el avance más rápido en los trabajos sobre la plataforma

Rellenos

La construcción de este tramo ha generado casi 770.000 metros cúbicos de materiales procedentes de las excavaciones sobre todo en la perforación del túnel de Rante. Este material sobrante fue depositado en tres vertederos con una superficie total de algo más de 15 hectáreas. Uno de ellos se encuentra muy cerca del cambiador de anchos de Taboadela y de la conexión de la variante exterior con la línea de alta velocidad actualmente en servicio. Con una superficie cercana a los 65.000 metros cuadrados, se ha convertido en una loma de aproximadamente cinco metros de altura sobre la cota que tenía en origen ese terreno. Rocas y tierras han sido compactadas y moldeadas para conferirle al nuevo relieve el aspecto de una elevación natural, que ya está siendo colonizada por la vegetación.

A la vista del estado de las obras, y salvo que dentro del túnel de Rante se hayan producido nuevos retrasos, es de prever que el primero de los tramos de la variante, en lo que a plataforma se refiere, esté finalizada en los próximos meses. La financiación realizada con cargo a los fondos Next Generation condiciona a que la finalización sea efectiva en 2026.

16 millones más

Además de la ampliación de trece meses, pasando de 34 a 47, en el plazo de ejecución, las modificaciones de contrato también han conllevado un sobrecoste de casi 16 millones de euros (IVA incluido), sobre el presupuesto inicial de casi 69 millones de euros con el que se adjudicó el contrato a la UTE formada por las empresas Sando SA y Rover Infraestructuras. Adif Alta Velocidad justificó estos incrementos, al igual que los producidos en el segundo tramo entre el Túnel de Rante y Seixalbo, por los sobrecostes derivados de la crisis inflacionaria de 2022 y 2023 tanto en los materiales como en la mano de obra.