Bodegas Gallegas y Costeira ganan 14 premios en Londres

Dos concursos internacionales de vinos con sede en el Reino Unido acaban de difundir los resultados de su edición de 2026. Se trata del Desafío Internacional del Vino (IWC) y la Competición Internacional de Vinos y Espirituosos (IWSC). En el primero obtuvieron premio un total de 62 vinos gallegos y 32 en el segundo. Viña Costeira cosechó seis galardones, dos platas (Viña Costeira 2025 y Meu Treixadura 2025) y cuatro medallas de bronce (Tamborá Godello, Meu Albariño, Coleción 68 y O Pazo) en una cita en la que también se subieron al podio otros tres vinos ourensanos: Mara Martín, de Monterrei, recibió diploma; Maruxa Mencía, de Valdeorras, medalla de plata, y Sorte O Soro, de Rafael Palacios, fue el único vino español que consiguió el doblete de medalla de oro y Reconocimiento Icon, un galardón que se instituyó por primera vez este año para premiar aquellos vinos especialmente representativos del territorio en el que se elaboran.

Si bien el Desafío Internacional del Vino es uno de los concursos más veteranos del panorama internacional, en activo desde 1985, le gana el IWSC, cuya primera edición se celebró en 1969. Un total de 130 expertos cataron durante dos semanas cuatro mil vinos de 39 países.

Francia e Italia coparon los dos primeros puestos por número de medallas obtenidas por sus vinos, mientras que España se hizo con el primer puesto por número de 21 medallas de oro, de las que solo una fue para Galicia: Paco & Lola Prime 2021.

Las otras 31 medallas gallegas fueron de plata (18) y bronce (13), la mayoría para albariños, el vino gallego que más éxito tiene siempre en este concurso. El grupo Bodegas Gallegas obtuvo ocho: dos platas para su bodega del Ribeiro con Gran Alanís 2025 y Gran Alanís Castes Blancas 2025. Rectoral de Amandi, la bodega de Ribeira Sacra, también consiguió medalla de plata para Pasal de Esile 2025 y de bronce para Matilda Nieves 2025. Rectoral do Umia, su bodega en Rías Baixas, cosechó cuatro medallas: dos de plata para Pedra da Auga y El Camino, ambos albariños de 2025, y bronces para Rectoral do Umia 2025 y Rectoral do Umia Viña Lareira sobre lías de 2024, también albariños.