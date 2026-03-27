Un bonito reencuentro en Ourense con su ángel de la guarda por un día

A Luis, como a tantos pacientes, el quirófano le imponía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Era una intervención sencilla, sin grandes riesgos, pero la incertidumbre pesaba. En ese trayecto breve y decisivo hacia la puerta blanca se cruzó con Sandra, una celadora del CHUO que lo cambiaría todo.

Ella lo notó nervioso. Sin grandes gestos, sin solemnidad, empezó a hablarle. Conversación ligera, palabras sencillas, una cercanía inesperada. “Fue un apoyo poco convencional”, recuerda él. No era quien uno imagina en ese momento complicado, pero fue quien estuvo. Y, en este caso, eso bastó.

Luis, creador de contenido en Internet, decidió después contar la historia. Subió un vídeo hablando de aquella celadora sin nombre que le había ayudado sin saberlo. El eco llegó hasta La Región, que recogió su testimonio. Y lo que parecía un recuerdo más, tomó forma de un emocionante reencuentro.

Sandra estaba en A Coruña cuando su madre le envió el artículo. Dudó un instante, pero algo le sonaba vagamente. Buscó en los partes del hospital y allí estaba: aquel paciente era Luis. “Me sentí muy agradecida y muy orgullosa de que alguien me recuerde así”, dice.

Se reencontraron con la naturalidad de quien ya se conoce. Entre ambos quedó la certeza de que, a veces, lo más importante en un hospital no son solo las manos que curan, sino las palabras que sostienen en los instantes difíciles. Un gesto mínimo, casi invisible, capaz de quedarse para siempre. Porque en medio de la rutina hospitalaria, donde todo parece medido y protocolizado, surgen historias que escapan a cualquier parte médico. La cara humana del curar.

Aquí puedes ver imágenes de este bonito encuentro.