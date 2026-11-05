El bono comercio atrae a los jóvenes a tiendas locales

El largo “veroño” pasó factura al comercio local ralentizando las ventas durante las primeras semanas de octubre. Sin embargo, el cambio de tiempo y una nueva convocatoria de los Bonos Activa Comercio de la Xunta han devuelto la actividad a los mostradores. En apenas siete días (la última edición de la iniciativa empezó el pasado miércoles), los más de 950 establecimientos de la provincia adheridos han logrado movilizar más de 1,8 millones euros en ventas, con más de 25.300 bonos descargados y 412.115 euros canjeados en descuentos.

Para los propios negocios, esta inyección ha marcado el punto de inflexión necesario para encauzar la campaña de otoño-invierno. “Es un atractivo para las ventas”, celebra Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, quien reconoce también que el cambio de tiempo ha sido decisivo: “Conforme empezó a hacer más frío y al lado del bono, la gente volvió a las tiendas para hacer buenas compras”. Además, el escalado del descuento incentiva un mayor gasto en cada operación. “Se compra más porque quieres alcanzar ahí esos 50 euros; si no vas gastando esas cantidades no te lo descuentan, entonces es un atractivo para comprar más”, explica Gómez.

Más allá de la facturación, aunque el bono lo usan clientes de todas las edades, los comerciantes celebran de forma unánime la vuelta del público joven a las calles. “Es bueno darle visibilidad al comercio de proximidad y que la juventud, que hoy está tan adaptada a comprar online, visite los comercios y vea todas las cosas buenas que hay comprando en el comercio local”, celebra Gómez. Con ella coincide Luis Rivera, presidente del CCA Ourense Centro, que asegura que ver a los jóvenes en las tiendas locales supone “un valor que no se puede calcular”.

Pese a que esta vez el ritmo avanza “un poquito más flojo” y aún quedan bonos, la valoración en las tiendas confirma que el comercio local ha vuelto a beneficiarse de esta iniciativa. “Todas las propuestas que respalden al comercio local son bien recibidas; estamos encantados”, reconoce Rivera.