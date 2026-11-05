El debate de las pensiones

Sin contar con los pensionistas, los políticos profesionales -nuestros asalariados-, tratan de sacar rédito electoral del gran nicho de votos del país. Por esa razón quizá sea el momento de despertar ciertas conciencias, y empezar a preocuparse por un pilar fundamental del estado de bienestar. Nos referimos a la supervivencia del sistema público de pensiones.

La clase política utiliza a estas más de diez millones de personas como arma arrojadiza para confrontar entre ellos, obviando la situación preocupante de este colectivo, generando división y preocupación por el futuro de su único medio de vida. Mientras que unos siembran la desconfianza y el temor sobre la viabilidad del sistema público de pensiones, otros prometen garantizarlas y blindarlas en la Constitución manteniendo su poder adquisitivo.

Conviene, en este sentido, recordar que las pensiones del año en el que estamos, han sostenido su poder adquisitivo; pero no sólo eso, sino que también se ha reducido la brecha existente entre ellas al subir el 7% de la mínima y un 11,40% a las no contributivas y al ingreso mínimo vital.

En este escenario preelectoral, los millones de pensionistas afectados deberían saber escoger entre un modelo que aboga por semiprivatizarlas y otro que pretende brindar su futuro dentro de un sistema público en su totalidad.

También deberían estar preocupados los aspirantes a serlo, dejando a un lado las pasiones y optando por lo más conveniente o lo menos malo.

Tampoco estaría mal qu, los futuros gobernantes se plantearan el equiparar la cuantía de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional.

Quizá sea el momento de elegir entre dos modelos distintos y evitar males mayores: confrontación o movilizaciones que perturben nuestro merecido y tranquilo descanso. No queremos sobresaltos ni problemas para nosotros, ni para los que vienen empujando detrás.

Sólo queremos vivir dignamente.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)