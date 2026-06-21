Brayan Carrillo, seminarista tejano en Ourense: “La gente de las parroquias me hace sentir acogido”

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"MUCHA ILUSIÓN"
Más de 8.000 kilómetros separan a Brayan Carrillo de su Texas natal, estado que dejó a los 18 años para venir hasta Ourense, donde empieza a preparar el diaconado tras su admisión a las órdenes sagradas de manos del obispo Leonardo Lemos, un camino que le da cierto vértigo, según él mismo reconoce, pero afronta con mucha ilusión.
Pregunta. ¿Cómo vivió los momentos previos al acto?
Respuesta. Con mucha ilusión. Estoy agradecido con este tiempo de formación nuevamente, también de ver cómo también Dios actúa en mi vida a lo largo de mi historia. Es un paso importante, obviamente. Lo viví con mis miedos y todo, pero al final veo también que no soy yo el que lleva esta historia
P. ¿Cómo llega desde Estados Unidos a Ourense?
R. Quise entrar al seminario a los 17 años, acabando el bachillerato. Fui a una convivencia en Roma con el camino Neocatecumental, y allí se hizo un sorteo donde podía tocarte cualquier lugar del mundo. Y me salió Ourense. Entonces no sabía ni había escuchado hablar de la ciudad. Volví a Estados Unidos a concluir mis estudios de bachillerato, para facilitar los trámites, e ingresé después en el Redemptoris Mater (el seminario misionero de Ourense).
P. ¿Encontró aquí una espiritualidad distinta?
R. Hay diferencias respecto a mi realidad en casa. Allí se percibe una Iglesia viva, con mucha más gente viniendo a misa. Vine considerando a España un país católico por su historia y tradición, y al principio me causó un poco de shock.
P. Tras cinco años aquí ¿Se siente ourensano?
R. Ourensano, ourensano no, pero me siento muy acogido, la verdad. He pasado también tiempos también de dudas en el seminario, como todos, y hay un cariño a esta ciudad, por supuesto, porque aquí he estado mucho tiempo ya. Al final formándome, pues también conociendo pues mucha gente de las parroquias me ha ayudado mucho a sentirme acogido.
P. ¿Cuánto ha preparado este momento?
R. Es mi séptimo curso. Llevo cinco años en Ourense, acabo de acabar los estudios. Si cuento los que estuve en Estados Unidos son siete. Aunque, durante la formación allí, siempre fui consciente de que estaba de paso, y que Ourense era mi destino. Al principio me causó un poco de incertidumbre, pero me decía, “pues mira, si me han mandado aquí, a un seminario misionero también, es que hay una misión aquí en Ourense”.
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