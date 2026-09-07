Brazos de Pedra: el pulso que conquista Ourense a base de técnica

En una mesa de pulsos, el brazo más grande no siempre manda. Alguien de poco más de 60 kilos puede frenar a un rival musculado que supere los 80, hacer giros inesperados y derrotarlo completamente. Se trata de técnica, estrategia y entrenamiento. Todo lo que Brazos de Pedra quiere enseñar en la ciudad de Ourense.

“Lo que más importa es controlar la muñeca”, explica Enol Vázquez, impulsor del club. La fuerza ayuda, pero sin conocimiento puede convertirse en una aliada torpe. Hay que tirar, leer al oponente, mover el cuerpo y conservar el codo dentro del área permitida. Ir a lo bruto suele conducir a la derrota, además de aumentar notablemente el riesgo de lesión.

Brazos de Pedra nació lejos de los focos. Un puñado de desconocidos fue coincidiendo en gimnasios hasta formar un grupo de seis habituales. Durante cerca de dos años se reunieron sin nombre ni estructura en un gimnasio que les permitía instalar su mesa. Allí descubrieron que quien prueba, rara vez quiere echar solamente un único pulso. “El dolor no suele notarse hasta el día siguiente”, bromea Vázquez.

Exhibición de batallas de rap. | Martiño Pinal

Este mismo verano decidieron dar carácter oficial al grupo, pero se encontraron con un problema. Los pulsos no figuran entre las disciplinas reconocidas por la federación española. La solución fue inscribir Brazos de Pedra como club de lucha y añadirle una singular especialización. “Técnicamente, somos un club deportivo de lucha de brazos”, explica Vázquez. En España, se celebran torneos e incluso campeonatos nacionales de pulsos, pero sus participantes se mueven fuera de una estructura federativa propia.

En la mesa de pulsos se juntan generaciones dispares. Según explica Vázquez, hay un integrante de 60 años “tremendamente fuerte”, varios miembros que rondan la treintena, una mujer curtida en escalada y calistenia y un joven de 17 años que terminó cuarto de España en un campeonato reciente. También participan aficionados portugueses dispuestos a recorrer dos horas para entrenar con ellos en Ourense.

El entrenamiento para esta disciplina se vive en el gimnasio con ejercicios isométricos y trabajo específico para fortalecer muñecas, antebrazos y tendones. Después llega el combate. Resistir como “un muro de piedra”, conceder ventaja, desgastar al rival o encontrar el momento exacto para hacer fuerza. Todo eso se pudo ver este fin de semana en las gradas del Auditorio, ya que realizaron una exhibición durante la General Rap, mezclando así pulsos y batallas de gallos.

Quienes quieran probar pueden acudir a sus quedadas. Brazos de Pedra anuncia cada semana el lugar en Instagram y presta la mesa, la técnica y los rivales. La única advertencia es no hacer planes demasiado exigentes para el día siguiente.