Las bromas con cámara oculta en Ourense que suman millones de visitas: "¿Puedes hacer que me atropellas y pido la baja?"

Ourense se ha convertido en el escenario de algunas de las bromas más surrealistas que circulan hoy en internet. Gracias al usuario @xiglesias, un creador de contenido que combina descaro y unas Ray-Ban Meta para capturar las reacciones más inesperadas de la gente en la calle, la ciudad ha sido objeto de innumerables reacciones en internet.

Sus bromas van desde lo absurdo hasta lo hilarante: pedir 10 vasos de agua en una cafetería, solicitar el peinado de Caillou a una peluquera o preguntar a una frutera qué fruta debería comer “para hacer mucha caca”. Cada situación deja a los ourensanos sin saber cómo reaccionar, y al público virtual enganchado. Su vídeo más visto acumula casi 600.000 visualizaciones, demostrando que el humor absurdo sigue siendo un imán para las redes.

Pero no se queda ahí. Entre sus bromas más comentadas se encuentra aquella en la que pide a un joven que lo atropelle para poder solicitar una baja laboral, otra en la que intenta cobrar 50 euros a una turista por tomar fotos de la fachada del Concello, y su icónica declaración a tres mujeres paseando por la Alameda: “Tened cuidado que los bombones se derriten al sol”.

El éxito de xiglesias no solo se refleja en las visualizaciones, sino también en sus miles de seguidores en Instagram y TikTok, donde sus bromas se comparten constantemente y generan un torrente de comentarios que van desde la risa hasta la incredulidad.

Por lo visto, el humor ourensano está de moda, aunque haya quién en sus propias redes no entienda "la gracia a todo esto". En ese caso, solo hay que hacer 'scroll'.