Buscan al dueño de una gata de ojos azules en Celso Emilio Ferreiro
"MANSA Y MIMOSA"
El domingo 18 aparecía corriendo por el medio de la carretera en Celso Emilio Ferreiro una gata de ojos azules, mansa y con collar desparasitario. Ahora se encuentra en la Protectora Progape esperando a que aparezcan sus dueños
La calle Celso Emilio Ferreiro tiene una nueva huérfana. El domingo 18, sobre las 18:00 horas de la tarde, aparecía corriendo por el medio de la carretera una gata con ojos azulados, al parecer perdida. "Deixábase coller e daba moitos besitos", contaba Aldara, la vecina de Ourense que encontró junto con su pareja a este felino desamparado.
Se trata de una gata adulta y completamente blanca, con los ojos azules y con collar desparasitario, pero sin chip. Y precisamente ahí está el "quid" de la cuestión, porque sin chip no se puede saber conocer al responsable de este animal.
"Estivemos media hora para sacala debaixo de un coche e conseguimos collela e metela no transportín", afirmaba, asegurando que a pesar del miedo de la gata en ese momento, es mansa y mimosa. Y tanto su actitud, como el collar desparasitario apuntan a que se trata de una mascota y no un gato callejero.
Ahora el animal se encuentra en la protectora Progape Ourense, en donde espera que aparezca su dueño o dueña. Cualquiera que tenga información sobre la gata debe llamar a los números que aparecen en el cartel.
